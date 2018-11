"O MP concluiu que não se logrou apurar a causa imediata da queda da aeronave que transportava os quatro ocupantes e, por essa via, a causa da morte dessas pessoas e do motorista do veículo pesado de mercadorias.

Em consequência, o MP determinou o arquivamento do inquérito, por insuficiência de indícios de crime", anunciou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

O inquérito foi dirigido pela primeira secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Cascais.

Lusa