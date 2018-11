Polícia de Moçambique segue pistas sobre rapto e homicídio de empresário português

O relato de uma funcionária indicia que "o rapto em si não tenha sido violento" e que provavelmente o empresário "se tenha sentido à vontade para lidar com as pessoas que o raptaram", referiu Fernando Manhiça, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) da Matola, na província de Maputo.



A PRM foi alertada no sábado para o rapto por uma pessoa próxima do português de 51 anos, que vivia há oito em Moçambique e que disponibilizava apoio aos setores da construção civil, nomeadamente através do aluguer de máquinas.



"Tomámos conhecimento no dia 10, através de uma pessoa ligada à vítima, que havia registo deste rapto", que terá ocorrido na sexta-feira na zona de Mussumbuluco, na Matola, subúrbios da capital, Maputo.



Na altura, referiu o porta-voz, a polícia ativou a equipa de investigação criminal (Sernic) e foram iniciadas diligências.



"Infelizmente, por volta das 14:00 de domingo, o corpo foi descoberto na zona de Moamba", numa pedreira abandonada, com sinais de ter sido atingido com uma faca no pescoço e no braço, acrescentou.



O português foi encontrado depois de ter sido pago o resgate exigido, disse no domingo à Lusa o secretário de Estado das Comunidades português, José Luís Carneiro.



O governante referiu que os casos ocorridos em Moçambique "não contribuem para a confiança dos investidores no país" e que Portugal já manifestou "toda a disponibilidade" para acompanhar a família nas "diligências judiciárias que estão em curso, depois de apresentadas queixas junto das autoridades moçambicanas", que estão a investigar o caso.

