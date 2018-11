Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "'Na Juve Leo mando eu', ex-presidente do Sporting indiciado por 56 crimes"

- "Testemunhas revelam ascendente de antigo líder leonino sobre Mustafá"

- "Bruno de Carvalho e cabecilha da claque presentes hoje a juiz"

- "Dois ex-governantes condenados no escândalo BPN"

- "Surfista esfaqueada ao evitar violação"

- "Ministro admite alívio nas pensões antecipadas"

- "Portuguesa em França: Mãe drogou bebé que escondeu em mala"

- "PSD ao lado de PCP e Bloco na guerra dos professores"

- "Braga: Mesquita Machado e Salvador julgados"

Público:

- "Stan Lee: Morreu o pai dos heróis"

- "PSD, CDS e BE chumbam taxa de proteção civil na Assembleia da República"

- "Libertação de arguidos acelera prisão de Bruno de Carvalho"

- "Negócio com casas da Fidelidade não pagou IMT"

- "Rui Rio apela a 'reforma profunda no regime'"

- "Avião esteve um mês em inspeção rigorosa"

- "Onésimo Teotónio de Almeida: 'Haja bom senso! Papel do historiador não é condenar a História'"

Jornal i:

- "Bruno de Carvalho indiciado por 56 crimes: As 24 horas do ex-presidente na cela"

- "Touradas: Costa agrada a (quase) todos e explica ida a uma corrida"

- "Entrevista a Nelson Nunes, autor do livro 'Quem Vamos Queimar Hoje?': 'As figuras públicas acabam por ser os sobreviventes de uma inquisição digital'"

- "Aliança: A equipa de Santana Lopes"

- "Professores: Diploma do governo com morte anunciada"

- "Feira semanal de Braga continua a 'cortar' estrada nacional"

- "Stan Lee: Morreu o maior dos super-heróis da Marvel"

- "PSD: Rui Rio dá o caso Silvano como 'encerrado'"

- "Uma feira de antiquários com peças escolhidas a dedo"

Jornal de Notícias:

- "Ministério Público quer manter Bruno na cadeia"

- "Telemóveis ao volante dão 115 multas por dia"

- "Professores: Rio admite antecipar reformas para contar os nove anos"

- "Acesso fácil às caixas negras acelera inquérito"

- "Braga: Juíza acusa Mesquita e Salvador de conluio"

- "Caso BPN: 12 anos de prisão para Oliveira e Costa"

- "Califórnia: Fogo faz 31 mortos e destrói casas de famosos"

- "Sporting: Treinador promete filosofia de ataque"

- "Lesados do furacão Leslie ainda à espera de apoio do Estado"

Negócios:

- "Contas dos hospitais pioraram de forma dramática"

- "Geringonça mudou mesmo a vida das pessoas? O que dizem os números"

- "Governo admite alargar fim do corte nas pensões à CGA e desempregados"

- "Indústria: Refinaria de açúcar DAI vai a leilão por 13,3 milhões [Notes:de euros] "

- "Automóvel: Quando veremos carros sem condutor nas estradas?"

- "Energia: OPEP quer subir cotação do petróleo. E deve conseguir"

- "Banca: Luís Pedro Duarte, da Accenture: 'Não podemos querer bancos competitivos' sem comissões"

A Bola:

- "Bruno responde por 56 crimes: Será hoje presente a juiz no Tribunal do Barreiro e deve conhecer medidas de coação"

- "Sporting: Keizer promete futebol de ataque"

- "FC Porto: Brahimi pode sair já em janeiro"

- "Benfica: Jonas recupera o tempo perdido"

- "Seleção: André Gomes dispensado"



O Jogo:

- "E tudo para fazer negócios: Objetivo do ambiente tóxico à volta dos jogadores do Sporting era mesmo motivá-los a sair"

- "Ex-presidente indiciado por 56 crimes"

- "Invasão a Alcochete fugiu do controlo"

- "Jesus chamado de urgência para depor"

- "As regalias e dívidas da Juve Leo na era Bruno"

- "Sporting: Keizer promete 'energia e espírito'"

- "Benfica: E-Toupeira: instrução arranca amanhã"

- "Braga: Pablo rebentou a escala"

- "Espanha: Miguel Cardoso apresentado no celta de Vigo"

- "FC Porto: Corona negoceia contrato"

Record:

- "Bruno não prende Gelson: Negociações com At. Madrid em aberto apesar da detenção do ex-presidente"

- "Ouvido hoje por juiz: Indiciado por 56 crimes"-

"Sporting: Marcel Keizer conheceu cantos à casa: 'Quero uma filosofia atacante'"

- "Benfica: Época de Rafa vale por duas"

- "FC Porto: Melhor média de espetadores desde 2004"

- "Seleção: André Gomes dispensado"

- "Entrevista: Idan Ofer investidor do Famalicão: 'Vamos trazer inteligência artificial'"

- "Espanha: Miguel Cardoso no Celta de Vigo"

Com LUSA.