26.ª Cimeira Ibero-Americana na Guatemala só com Marcelo e sem Costa

Costa Rica, Peru e Guatemala à margem da 26.ª Cimeira Ibero-Americana

À margem da cimeira, o chefe de Estado tem previstos, pelo menos, três encontros bilaterais, na sexta-feira, com os Presidentes da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, e do Peru, Martín Vizcarra, que assumiram funções este ano, e da Guatemala, Jimmy Morales, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Esta é o segundo encontro de chefes de Estado e de Governo da comunidade ibero-americana em que Marcelo Rebelo de Sousa está presente, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

PM António Costa "em estado de prontidão"

Questionado, em Antigua, sobre a ausência do primeiro-ministro, Augusto Santos Silva respondeu que essa decisão foi tomada porque António Costa tem tido uma agenda internacional "muito intensa, quer no plano externo, quer no plano europeu", sobretudo desde a visita a Angola, em setembro.

O ministro referiu ainda que o primeiro-ministro "está em estado de prontidão, como os restantes chefes de Estado e de Governo europeus, para a possibilidade de ser convocado um Conselho Europeu extraordinário para validar o acordo do 'Brexit'" e que esta cimeira ibero-americana acontece num momento de "plena discussão orçamental" em Portugal.

"Por todas estas razões, entendemos que este ano deveria ser o Presidente da República a chefiar a delegação portuguesa à Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro, e resolvemos que para a cimeira ibero-americana viria eu em nome do Governo, como já fui à Assembleia-Geral das Nações Unidas. (..) Julgo que isto também demonstra a confiança do primeiro-ministro no seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o que não será novidade", justificou o ministro Augusto Santos Silva.

15 dos 22 Estados-membros representados ao mais alto nível

Dos 22 países da comunidade ibero-americana, no mínimo 15 estarão representados ao mais alto nível, pelo chefe de Estado ou de Governo, na cimeira de Antigua, cujo lema é "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável".

Além do Presidente do país anfitrião, Guatemala, já confirmaram a sua presença os Presidentes da Bolívia, do Brasil, México, Peru, Costa Rica, Equador, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai e Portugal, o rei de Espanha e os chefes dos Governos espanhol e de Andorra.

Argentina, Colômbia, Uruguai e Venezuela deverão fazer-se representar por vice-Presidentes, e Cuba e Chile por ministros. Nas anteriores cimeiras, Portugal tem estado representado pelos chefes de Estado e de Governo.

O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram juntos e estrearam-se ambos nestes encontros há dois anos, na cimeira de Cartagena das Índias, na Colômbia, em 2016.

Marcelo Rebelo de Sousa viaja em voo da Força Aérea Portuguesa, com chegada prevista para as 15:30 (21:30 em Lisboa) de hoje à Cidade da Guatemala, de onde seguirá diretamente para Antigua, que fica a cerca de 40 quilómetros da capital.

Hoje, o Presidente da República participará na receção do Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, aos chefes de Estado e de Governo ibero-americanos, e no jantar de abertura da cimeira.

Na sexta-feira, os trabalhos terão início pelas 10:30 (16:30 em Lisboa), após a fotografia oficial, e deverão terminar pelas 17:15 (23:15 em Lisboa), seguindo-se a conferência de imprensa final do Presidente da Guatemala e da Secretaria-geral Ibero-Americana.

A comunidade ibero-americana é composta por 22 países, dos quais três europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.

A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, México. Os encontros repetiram-se, com periodicidade anual, até 2014. Desde então, passaram a ser de dois em dois anos.

