Açores sob aviso laranja até sábado para vento forte e agitação marítima

Alerta do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu alertou ontem para o agravamento do estado do tempo a partir do final do dia, devido a uma depressão a norte do arquipélago.

"Uma depressão que se localiza a norte dos Açores e que se deslocará para leste vai provocar um campo de ondas extenso, aumentando a agitação marítima e respetiva intensidade das ondas", diz a nota da a Proteção Civil a citar as previsões do IPMA.

Essa agitação marítima é "acompanhada de vento forte e precipitação, afetando todos os grupos da região, em especial os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial)", acrescentou.

"Prevê-se que esta depressão comece a afetar o arquipélago a partir do final do dia de hoje, prolongando-se até ao final de sábado", lê-se no comunicado.

Aviso do IPMA para os vários grupos dos Açores

Em nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é estabelecido o aviso laranja no grupo central - Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial - para todo o dia de sexta-feira, embora na quinta-feira haja um aviso amarelo para ventos fortes a partir das 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa.

Já o grupo ocidental - Flores e Corvo - está sob aviso laranja devido ao vento a partir das 18:00 de quinta-feira e agitação marítima durante toda a sexta-feira.

O grupo oriental - São Miguel e Santa Maria - estará em aviso amarelo na sexta-feira devido à previsão de vento forte e agitação marítima.

A Rota da depressão Carlos

O IPMA diz que a depressão Carlos deve posicionar-se na quinta-feira a noroeste do arquipélago dos Açores, deslocando-se para este-sueste e provocando "um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região".

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Também hoje, a Autoridade Marítima Nacional emitiu uma nota recomendando a "adoção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas" e "o evitar de passeios junto ao mar, em especial nos molhes, e nas praias".

"A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima e junto à orla marítima, manter uma atitude vigilante, tendo em conta que nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", diz ainda a autoridade.

Com Lusa