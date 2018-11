Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Sábado:

- "Como Espanha envenena a água do Tejo"

- "Medicina funcional: Evitar a doença para não ter de a tratar"

- "Despacho do Ministério Público revela: Três membros da Juve Leo entregaram Bruno de Carvalho"

Visão:

- "Os riscos do Dr. Google: Como os diagnósticos na net e os grupos no Facebook podem ser perigosos para a sua saúde"

- "Michele Obama: as memórias de infância"

- "Vídeo Jogos: Negócio (e vício) de milhões"

- "EUA: Mulheres que querem mudar a América"

- "Parlamento: os segredos das comissões de inquérito"

Correio da Manhã:

- "Arrependidos entregam Bruno: Ministério Público pede prisão preventiva"

- "Acusação está pronta, os 40 arguidos serão notificados a partir de hoje nas cadeias"

- "Homicídio de triatleta: Juíza recusa libertar amante de viúva"

- "Igreja perde 48 padres por ano"

- "Greve trava Autoeuropa"

- "RTP contrata sem autorização"

- "Auxiliar leva jovens de ATL a roubar os pais"

- "Construção lidera subidas salariais"

Público:

- "Propostas de lei da videovigilância violam regulamento europeu"

- "Brexit: May impõe acordo com Bruxelas e processo entra na fase decisiva"

- "Jerónimo de Sousa: 'Garanto que não vou calçar as pantufas'"

- "Greve: Protestos no Porto de Setúbal estão a desviar navios para Leixões"

- "Gravidez: Investigadores criaram mapa das ligações entre a placenta e o útero"

- "PIB: Meta só será atingida com forte aceleração no final do ano"

- "Há 40 mil pedidos de nacionalidade pendentes"

Jornal de Notícias:

- "Bruno nega tudo"

- "TAP admite mau serviço na ponte aérea e reforça aviões"

- "Relatório aponta falhas da OGMA na aterragem forçada em Beja"

- "Tancos: PSD levanta suspeita sobre líder da comissão de inquérito"

- "Pais fecham escola no Marco de Canaveses"

- "Pombal: Ponto negro do IC8 vai receber melhoramentos"

- "Serpa: Assaltantes esvaziam 20 cofres na Caixa Agrícola"

- "Teresa Villaverde: 'Nenhuma democracia' está segura"

- "Toupeira do Benfica recebia bilhetes de vários clubes"

- "F.C Porto: Conceição líder total em dia de aniversário"

- "Sporting: Um cientista do desporto a tratar do fisco"

Jornal i:

- "Governo atira progressão dos professores para 2021"

- "Bruno e Mustafá passaram mais uma noite na cela antes de conhecerem medidas de coação"

- "'Em muitas situações temos de deixar cair os amigos': Rui Rio esclarece declarações e fala de 'inequívoca mentira' para minar a sua liderança"

- "O BE pode ou não chegar ao governo? Socialistas dividem-se"

- "Brexit ameaça provocar o caos na Premier League"

- "Ninguém quer os Jogo Olímpicos de Inverno"

- "Erik Poppe: 'A extrema-direita é uma ameaça. Às nossas democracias, aos nossos valores'"

Negócios:

- "Grandes empresas vão ter depósitos mais protegidos"

- "Como o petróleo foi de máximos a mínimos em cinco semanas"

- "Congelamento dos escalões do IRS tira 60 milhões [Notes:de euros] aos contribuintes"

- "Governo admite mais mexidas na taxa da energia"

- "CGD deve passar os 33% mas Inapa não vê razões para OPA"

- "Telecomunicações: Pharol pode avançar com novos processos contra a Oi"

- "Crescimento: Subsídios de Natal são o jóquer de Centeno para a economia"

- "Reino Unido: Ministros aprovam Brexit negociado por Theresa May"

A Bola:

- "A longa espera: Bruno de Carvalho foi detido no domingo e só hoje conhece medidas de coação"

- "FC Porto: Inter dá Euro3,8 milhões a Herrera"

- "'Não estou preocupado com as críticas', Pizzi vive 'melhor momento' na equipa das quinas"

- "Inglaterra: 'Mourinho é melhor que Guardiola', Maradona elogia técnico português e 'explica' saída de Ronaldo do Real Madrid"

- "Benfica: Carrillo rende Euro16 milhões"

- "'De certeza que não irei a julgamento', diz Júlio Loureiro, uma das 'toupeiras', após ser ouvido pela juíza no início da fase de instrução"

Record:

- "Eustáquio agrada ao leão: Já houve contactos pelo médio internacional sub-21 do Chaves"

- "Bruno acusado: Ministério Público responsabiliza ex-presidente"

- "Jardim foi dar força a Varandas: 'Apenas visitei um amigo'"

- "'De certeza que não vou a julgamento', 'Toupeira' no arranque da instrução"

- "Hermes volta em janeiro"- "FC Porto: Herrera provoca guerra em Itália"

- "Seleção: Rúben Dias único titular pós-mundial"

O Jogo:

- "Por dentro do dragão: O Jogo mostra-lhe como é a vida no estádio do FC Porto em dia de competição"

- "MP temia fuga iminente de Bruno"

- "Benfica: Rafa já discute renovação"

- "Seleção: Só fonte fura onze vencedor"

- "Tondela: Espanhol comprou a SAD, mas gestão vai ser chinesa"

