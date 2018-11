Após a ofensiva internacional e a queda do califado do Daesh , as duas portuguesas foram capturadas pelas forças curdas. Atualmente, estão num campo das Nações Unidas, no norte da Síria, com um estatuto indefinido.

Foi nesse local que deram entrevistas em exclusivo à SIC, onde afirmam querer voltar para Portugal. Nesse sentido, apelam ao Governo português para que as vá buscar.