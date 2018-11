Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "'As empresas não podem ser objeto de medidas discricionárias só para sacar mais dinheiro', ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga"

- "Bancos prestes a viabilizar venda da SIVA à Porsche"

- "Constitucional declara fim do travão fiscal à prescrição de dívidas de gestores insolventes"

- "Renting automóvel: Empresas já dão mais importância ao uso em vez da posse"

- "Estudo conclui que resposta à imigração tem de ser global e local"

- "Portugal é exemplo de especulação na transferência do futebol"

- "'Aumento dos exportadores é trágico', diz António Ramalho"

- "Rioforte vai aprovar venda da Comporta por 158 milhões"

- "PCP propõe oitavo escalão do IRS, para os mais ricos"

- "Banca: 'O mundo é uma máquina de produzir crédito malparado', Santiago Eguidazo, CEO da Alantra"

- "Embalagens inteligentes vão chegar a Portugal no próximo ano"

Correio da Manhã:

- "Varandas conta terror em Alcochete: Presidente do Sporting ouvido ontem"

- "Bruno e Mustafá acusados de 115 crimes"

. "PSD força Governo a negociar com professores"

- "Cândida Pinto recebe 7 milEuro limpos na RTP"

- "Processo E-Toupeira: Benfica nas mãos de Paulo Gonçalves"

- "Porto: Jovem agredido em jardim está em coma"

- "Tabela nacional: Igreja aumenta o preço das missas e batizados em 10 por cento"

- "Morrem cada vez menos bebés em Portugal"

Público:

- "Costa irritado com Carlos César pressiona PS no IVA das touradas"

- "Migrações: Quase tudo falha no apoio aos refugiados em Portugal"

- "Monumental Biografia: Uma palavra para definir Gorbatchov? 'Duvidava'"

- "Lisboa & Sintra Film Festival: Grande plano sobre Mike Leigh e uma competição de filmes ímpares"

- "MP acelera acusação depois de Bruno sair em liberdade"

- "Rebelião em Londres deixa o 'Brexit' de May ligado às máquinas"

- "Autoeuropa já recorre a portos espanhóis para contornar greve"

- "Portugal tem 71 locais com risco grave de inundações"

Jornal i:

- "Corrida ao Montepio na reta final"

- "Brexit: May recusa outro referendo e abre nova crise no governo"

- "Touradas: Costa surpreendido com posição do PS"

- "Bruno e Mustafá em liberdade"

Jornal de Notícias:

- "Ministério Público revoltado com libertação de Bruno"

- "Associação Aldeias SOS julgada por maus-tratos às crianças"

- "Fogos de outubro do ano passado provocam praga de ratos"

- "Touradas: Proposta do PS para baixar IVA surpreende Costa"

- "S. João: Socialistas querem obras em ajuste direto"

- "Brexit: Theresa May defende acordo contra tudo e todos"

- "Quem são e o que fazem as outras estrelas do dragão"

- "Porto: Deixa rapaz em coma por achar que estava a ser filmado"

Negócios:

- " [Notes:Brexit] : Mayday Mayday"

- "PS trava subida do adicional ao IMI"

- "Estivadores deixam 8.000 carros da Autoeuropa reféns"

- "Banif condenado a pagar 65 milhões ao Novo Banco"

- "Entrevista a Teresa Lago: 'Há gente muito séria na política, mas a maioria talvez não o seja'"

- "Obrigações: Sporting atribui à turbulência prémio na emissão"

Record:

- "Magoado mas seguro: Rui Vitória será o treinador do Benfica até final da época"

- "E-Toupeira: Paulo Gonçalves ouvido hoje"

- "SAD tenta convencer Salvio com proposta de 4 anos"

- "Nas malhas do doping: [Notes:Ciclismo] André Cardoso suspenso por 4 anos"

- "Sporting: Eustáquio para fechar já"

- "Bruno de Carvalho em liberdade: 'Foi o pior momento da minha vida'"

- "FC Porto: 'Naming do estádio seria proveitoso', Angelino Ferreira e os 15 anos do dragão"

- "Rui Jorge pede superação: 'Temos de ser melhores do que no passado'"

- "Águias e leões passeiam"

A Bola:

- "'Sou conhecido no mundo graças ao Benfica', Jorge Jesus adorado na Arábia saudita mas incapaz de esquecer Portugal"

- "Benfica: 'Somos vistos como um exemplo', Luís Filipe Vieira esteve com deputados benfiquistas na Assembleia da República"

- "Paulo Gonçalves hoje em tribunal"- "Sporting: Bruno em liberdade"

- "Sporting: SAD avalia empréstimo de Sturaro"

- "FC Porto: Estádio do dragão faz 15 anos"

- "Futsal: Águias e leões entram a golear na Europa"

- "Seleção nacional: Em Itália contra a tradição"

O Jogo:

- "O senhor do dragão: Recordista Jackson Martínez em exclusivo no dia aniversário do Estádio do FC Porto"

- "Seleção: Recorde do sossego na mira"

- "Sporting: Bruno livre por falta de 'fortes indícios'"

- "Benfica: Vieira contra o chicote"

- "Braga: O desafio falhado de Abel Ferreira"

