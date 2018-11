Restabelecida parcialmente circulação de trânsito na A1 em Albergaria

"O trânsito já começou a circular na via situada junto ao separador central, permanecendo cortada a via da direita", explicou a mesma fonte, adiantando que ainda será necessário rebocar o pesado envolvido no acidente e proceder à limpeza da via.

O acidente, que causou quatro feridos, um dos quais com gravidade, ocorreu ao quilómetro 240 da A1, no sentido norte-sul, entre Albergaria-a-Velha e Aveiro Sul.

Em declarações à Lusa, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro esclareceu que, pelas 12:42, "um veículo pesado virou para cima de um automóvel ligeiro, provocando quatro feridos. Um deles ficou encarcerado e em estado grave".

Segundo a mesma fonte, pelas 13:40 a A1 estava cortada nas duas vias do "sentido norte-sul, entre as saídas para Albergaria-a-Velha e Aveiro Sul".

A Brisa, concessionária da autoestrada, sugeriu então "a saída da A1 em Aveiro Norte e reentrar na A1 em Aveiro Sul, em direção a sul", como alternativa para as deslocações na zona do acidente.

Lusa