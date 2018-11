A partir de hoje é esperado um agravamento do estado do tempo, com previsões de chuva, vento forte e agitação marítima especialmente no litoral e nas terras altas. 10 distritos de Portugal Continental estão sob aviso laranja, assim como a madeira e os açores.

O IPMA prevê que as condições meteorológicas melhorem no início da próxima semana.