Sete ilhas dos Açores sob aviso laranja devido a agitação marítima

"Com o afastamento para leste da depressão Carlos, tem-se verificado uma melhoria acentuada das condições meteorológicas em todo o arquipélago dos Açores. As condições de agitação marítima forte, especialmente nos grupos ocidental e central inicialmente com ondas noroeste de sete a oito metros de altura significativa (nível laranja), irão progressivamente desagravar até à próxima madrugada", adiantou hoje o IPMA, em comunicado de imprensa.

Nas ilhas do grupo ocidental, São Miguel e Santa Maria, o aviso laranja, o segundo mais grave, vai prolongar-se até às 18:00 (mais uma hora em Lisboa), com previsões de ondas de noroeste "com sete a oito metros de altura significativa".

Já nas ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa), o aviso laranja está previsto apenas até às 12:00 de hoje.

O grupo oriental (Flores e Corvo), que esteve durante sexta-feira sob aviso vermelho, está em aviso amarelo.

Este aviso, que prevê ondas de seis a sete metros de altura, mantém-se até às 06:00 de domingo em todas as ilhas do arquipélago.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como reforçar as amarrações das embarcações, ter especial cuidado na circulação junto à orla costeira e não praticar atividades relacionadas com o mar.

O arquipélago dos Açores junta-se assim às costas sul e norte da Madeira e Porto Santo e a 10 distritos de Portugal que estão também, entre hoje e segunda-feira, sob aviso laranja e amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Madeira, o aviso laranja para a agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura, vai vigorar entre as 12:00 de hoje e as 12:00 de segunda-feira.

Já em Portugal continental, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja (ente as 21:00 de hoje e as 12:00 de domingo) devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Com Lusa

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.