A situação, que ainda mantinha às 9h00, terá ficado resolvida cerca de meia-hora mais tarde, de acordo com informação divulgada no site do Metropolitano de Lisboa.

A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa foi reposta às 9h38, depois de "uma anomalia ter impedido durante mais de uma hora a circulação entre as estações do Martim Moniz e Cais do Sodré", disse fonte da empresa.



A Linha Verde liga o Cais do Sodré a Telheiras.

Com Lusa