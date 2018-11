Como as escolas inflacionam as notas

Segundo o relatório da IGEC, a que o jornal Público teve acesso, as escolas dão mais peso a critérios subjetivos, como por exemplo, a oralidade na disciplina de Português, a "dimensão prática e experimental a Físico-Química ou Biologia ou Geologia, e ainda o "domínio social e afetivo".

Ao aumentar o peso destas componentes, a nota final interna sai beneficiada. No entanto, colocada ao lado da nota obtida num exame nacional, há claramente discrepâncias. E as escolas são mesmo capazes de violar os próprios critérios internos de avaliação para subir as notas dos alunos.

Foi por isso lançada uma "operação de verificação" por parte da IGEC em 2017 em 12 escolas - 4 públicas e 8 privadas. Em 10 destas escolas tinham sido verificadas essas discrepâncias de notas. A maioria das 12 escolas (9) situam-se no norte do país.

Este ano, a ação já tem estado a decorrer nas escolas onde se têm verificado estas diferenças, confirmou ao Público o ministro Tiago Brandão Rodrigues.