Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Tragédia: Família morre por intoxicação em casa sem condições"

- "Governo corta 68 milhões em exames na saúde"

- "Dispara número de filhos de pai incógnito"

- "Oficial da PSP agride agente por se abrigar da chuva"

- "Sporting: Cinco vítimas do terror agredidas com cinto"

- "Sondagem: Costa e Rio descem na popularidade"

- "Dupla faz sete assaltos e fica em liberdade"

- "Estado vende imóveis e terrenos a prestações"

Público:

- "Escolas inflacionam notas e violam as suas próprias guerras"

- "Entrevista a Diogo Silveira, homem forte da indústria da pasta e do papel: 'A ideologia tem contaminado o debate sobre a floresta'"

- "Revolta nos tories - Theresa May avisa opositores: 'Brexit' pode falhar"

- "Resíduos urbanos: Portugal pede mais dois anos"

- "Assembleia dá 25,3 milhões aos partidos políticos"

- "Casa de Sabrosa 'não tinha as condições mínimas'"

- "Televisões 'justificam' violência doméstica"

Jornal de Notícias:

- "Medicamentos provocam 30 reações graves por dia"

- "Gás de gerador mata família"

- "Rodrigo recebeu vale de cirurgia mas nenhum dos cinco hospitais o opera"

- "Finanças: Centeno cativou mais em três anos que a direita em cinco"

- "Pontos: Há 500 condutores em risco de ficar sem carta"

- "Benfica prometia vingança por vitória de Proença na Liga"

- "Sporting: Atacantes queriam 'bater a sério' em William"

- "Aveiro: Urgência em 'part-time' com falta de cirurgiões"

- "Venezuela: Histórias de regresso ditadas pelo desespero"

- "Porto: Solidariedade e mergulhos de lama no quartel"

- "Liga das Nações: Guimarães e Porto capitais do futebol"

Jornal i:

- "Tourada agita família socialista"

-"O julgamento do 'camião do fraque'"

- "Entrevista a Eric Frattini: 'O Vaticano precisa dos EUA, como todos precisamos"

- "A morte de cinco pessoas por intoxicação em Sabrosa"

- "Loureiro dos Santos: O adeus de um militar moderno"

- "Chefe de gabinete do ministro da Defesa investigado"

- "A resposta do Sindicato Nacional de Polícia"

- "França: Milhares protestam contra o 'Presidente dos ricos'"

Negócios:

- "Conversa capital: Luís Pereira Coutinho [Notes:CEO do Banco CTT] : 'Se alguém descer o 'spread' na habitação, não vamos atrás"

- "Operadoras preparam aumento dos preços"

- "Novo Banco ainda não está a aplicar juros negativos"

- "Indústria de papel perdeu dez vezes mais área nos fogos de 2017"

- "Sondagem Aximage: Costa, Governo e Marcelo com a popularidade mais baixa de sempre"

- "OE 2019: Agravamento do imposto sobre carros de empresas está tremido"

- "Emprego: Metade dos trabalhadores 'silencia' falhas éticas dos colegas"

O Jogo:

- "'Casillas tem sido extraordinário no FC Porto', Paco Buyo, guarda-redes histórico do Real Madrid, segue com atenção a carreira do compatriota"

- "Sporting: Cinco tiveram de contratar guarda-costas"

- "Benfica: Rúben Dias bate marca de Humberto Coelho"

- "Seleção: Santos promoveu seis titulares"

- "Liga das Nações: Seferovic traz Suíça à final-four"

A Bola:

- "Miguel ganha asas: Português vence em Valência no adeus ao Moto2: Venha lá o MotoGP"

- "Liga das Nações: Seferovic coloca Suíça na 'final four"

- "Seleção: Santos à beira de bater recorde de Scolari"

- "Futsal: Benfica-Sporting (1-1): Empate faz sorrir o leão"

- "Sporting: Ayrton Lucas no radar"

- "Benfica: Rúben Dias conquista italianos"

- "FC Porto: Brahimi regressa mais fresco"

- "Farense: André Geraldes é o novo CEO"

Record:

- "Juve quer Rúben: Observado no Itália-Portugal passou a alvo número 1"

- "Gabriel já ultrapassou golo perdido frente ao Ajax: 'Não vale a pena chorar'"

- "Sporting: Muriel na lista para a baliza"

- "André Geraldes é o novo CEO do Farense"

- "Futsal: Sporting-Benfica (1-1): leão na Final Four da Champions"

- "FC Porto: Hernâni pode sair em janeiro"

- "Liga das Nações: 'Hat-trick' Seferovic apura Suíça"

- "MotoGP: Miguel Oliveira despede-se com vitória"

Com LUSA.