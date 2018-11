Jornal local alertou há 4 anos para o perigo da estrada que desabou em Borba

O artigo online revelou a 21 de novembro de 2014 que havia a possibilidade de a estrada ser extinta.

O administrador de uma das empresas extratoras de mármore assumiu que, apesar dos trabalhos de sustentação dos taludes, havia risco de fraturação das paredes da pedreira.

O Diário Campanário adiantou também que a Direção Regional da Economia equacionava, na altura, a hipótese de ser extinta a estrada.

Com conhecimento da situação, o presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, disse no entanto que a autarquia só poderia limitar o trânsito e garantiu que estava avaliar o caso com "muita atenção e muita calma".

O artigo do jornal online referiu também a existência de um estudo do Laboratório Nacional de Engenheira e Geologia que confirmava a perigosidade da situação.