Detido homem por suspeita de diluir cocaína em garrafas de azeite

Em comunicado hoje divulgado, a PJ adianta que o cidadão estrangeiro, de 33 anos, tinha na sua posse uma "elevada quantidade de cocaína" que transportou de um país da América do Sul para Lisboa. Caso a droga chegasse aos circuitos de distribuição, a quantidade "seria suficiente para a composição de pelo menos 33 mil doses individuais".

A droga foi encontrada na bagagem que o suspeito transportava e no interior de garrafas com azeite.Após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva.Refere a PJ que a detenção do suspeito ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco.





Lusa