Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Mustafá pede apoio judiciário: Tem casa na Aroeira, conduz Porsche e BMW e diz que só ganha 2 mil euros por ano"

- "Tragédia em Borba: Vítimas submersas na pedreira"

- "Angústia e dor: 2 mortos confirmados e pelo menos 3 desaparecidos"

- "Empresas estrangeiras pagam mais 408 Euro/mês"

- "Psicólogo do 'Casados': Ordem investiga falso especialista"

- "Processo E-Toupeira: Administradores tentam safar Benfica"

- "Crise na saúde: Faltam medicamentos em hospital do Algarve"

- "Minas da guerra colonial esquecidas em Alcochete"

- "Fafe: Ameaça namorado e mata-o por ciúmes"

Público:

- "Estado não vai entregar mais crianças a famílias de acolhimento"

- "Derrocada: Dois mortos e quatro desaparecidos numa tragédia anunciada em Borba"

- "Procuradora substituída por Costa vai fiscalizar partidos e políticos"

- "Juízes em greve depois de ministra recusar acordo escrito"

- "A revolta dos Coletes Amarelos que ameaça bloquear Paris"

- "Marcelo gosta de touradas sem ser 'um homem das cavernas'"

- "FCT sem prazo para começar a pagar a 500 cientistas"

- "Mundial 2030 em Portugal? Governo não sabe de nada"

- "Herman José: 'Portugal está para Madonna como Lloret del Mar está para os putos'"

- "Automóveis: Detenção de Carlos Ghosn abre crise profunda no maior grupo do mundo"

- "Lisboa: O novo Martim Moniz vai ser uma praça vedada cheia de contentores"



Jornal de Notícias:

- "Crianças e jovens à guarda do Estado que cometem crimes aumentam 85%"

- "Perigo de morte anunciado há quatro anos: Estrada de Borba desaba e causa dois mortos e vários desaparecidos"

- "Benfica volta a isolar Paulo Gonçalves no caso e-Toupeira"

- "Braga: Jogador do Gonça espancado dentro do relvado"

- "Grande Porto: Oito toneladas de alimentos reaproveitadas"

- "Vila do Conde: Metro a abarrotar provoca descontentamento"

- "França: Protestos travam mais de 10 mil camiões portugueses"

- "Matias Damásio: Mimos da avó em forma de disco"

Jornal i:

- "Portugal vive segunda tragédia em dois dias"

- "Homicídio de prostituta: Supremo diz que Relação de Guimarães não teve em conta que assassino amava a vítima"

- "PSD assustado com provável resultado nas legislativas"

- "Dez anos depois do fim do BPN: Nacionalização dava para 291 alas do São João para crianças com cancro"

- "Turismo: Já foram detidos 980 carteiristas este ano"

- "Mais de metade das câmaras municipais pró-tourada são do PS"

- "Frente antifascista criada em Braga fará primeira manifestação a 01 de dezembro"

- "Tatuagens que podem ajudar a monitorizar a saúde têm mão portuguesa"

- "Produção automóvel em Portugal cresce 80% até outubro"

Negócios:

- "Carregamentos nos postos normais pagos em junho"

- "Concurso para novo hospital de Lisboa volta a derrapar"

- "Há duas petrolíferas interessadas em entrar na Galp"

- "Taxas da ANA sobem 1,4% no Porto e em Faro"

- "Fundo europeu de depósitos continua na gaveta"

- "Carlos Ghosn [Notes:Presidente do grupo Nissan e da Aliança Renault, Nissan-Mitsubishi-Motors] : O herói da Renault Nissan virou vilão"

- "OE 2019: Redução de alunos por turma alargada ao secundário"

A Bola:

- "Eis o novo homem forte do futebol: Raul José chega a Alvalade em janeiro com poderes bem alargados"

- "Mundial-2030 é hipótese"

- "Benfica: A aula do professor Vitória"

- "FC Porto: Brahimi trabalha com limitações"

- "Portugal-Polónia: Uma seleção imbatível"

O Jogo:

- "Uma ocasião (mesmo) rara: Tirando o Euro'2004, só houve três jogos oficiais com grandes seleções acima do Mondego"

- "Portugal-Polónia: A Alemanha pede resgate, pf"

- "FC Porto: Verão nunca visto"- "Benfica: Quatro horas 'sem medo' de juízos"

- "Sporting: Claque acusada de ser 'tropa de choque'"

Record:

- "Geraldes quebra o silêncio: Ex-team manager do Sporting nega envolvimento no caso 'Cashball'"

- "Portugal-Polónia: Santos ambicioso defende CR7"

- "Soares de Oliveira e Gaioso interrogados durante 4 horas"

- "FC Porto: Brahimi condicionado"

- "Rui Jorge avisa antes da decisão: 'Podemos ter problemas se não formos consistentes'"

Com LUSA.