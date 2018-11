As imagens são da autoria Tomé Rocha. Segundo o comandante das operações, o resgate aconteceu por volta das 14:50 desta terça-feira, um dia depois do desabamento.

Em coordenação com o Instituto do Mar e da Atmosfera, que monitorizou a situação meteorológica, as equipas conseguiram uma oportunidade para o resgate. Mais tarde, a queda de chuva no local acabou por dificultar ainda mais as operações e não se conseguiu chegar à segunda vitima mortal.