Costa e Sánchez debatem desenvolvimento das regiões pobres de fronteira

Agora, adiantou o primeiro-ministro português numa entrevista à agência Lusa que será divulgada na quinta-feira, os dois governos vão designar a "equipa técnica que irá construir essa estratégia".

Todos os outros domínios serão também marcados pela continuidade, avançou, "naturalmente com o impulso próprio que novos intérpretes dão necessariamente às políticas que são seguidas".

A 30.ª cimeira bilateral luso-espanhola será a primeira em que estará presente o atual chefe do executivo espanhol.

Na entrevista, António Costa disse ainda que "as relações entre Portugal e Espanha sempre estiveram acima da composição partidária de cada governo e têm sido marcadas pela excelência ao longo dos últimos 40 anos das duas democracias".

O encontro começa 16:30 (15:30 em Lisboa) com os membros do Governo português liderados por António Costa a serem recebidos com honras militares na Plaza de San Pablo da capital da Comunidade Autónoma de Castela e Leão.

Os dois executivos vão ainda tirar a habitual fotografia de família na fachada da igreja de San Pablo, antes de, às 16:50 (15:50 em Lisboa), se iniciarem uma série de reuniões de trabalho em que cada ministro se vai reunir, de forma bilateral, com o respetivo homólogo, sendo o encontro mais importante o dos dois chefes de Governo, António Costa e Pedro Sánchez.

Na cimeira estarão nove ministros portugueses: Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; Administração Interna, Eduardo Cabrita; Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; da Educação, Tiago Brandão Rodrigues; Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva; Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques; Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes; Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos. Às 18:15 (17:15 em Lisboa) haverá uma reunião plenária, com a presença de todos os ministros, e às 19:05 serão assinados vários acordos, não tendo a lista desses compromissos sido ainda divulgada.

Lusa