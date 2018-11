Dirigentes escolares admitem repensar existência do 2.º ciclo

"Faria algum sentido que se repensasse esta estrutura do 1.º ciclo e do 2.º ciclo. Faria algum sentido que se pensasse na possibilidade de um só ciclo de seis anos", disse Manuel Pereira, reagindo assim às declarações da presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre o relatório "Estado da Educação 2017".

Para a presidente do CNE, Maria Emília Brederode Santos, deveria ser repensada a organização do ensino básico, atualmente dividido em três ciclos, "designadamente a velha questão do 2.º ciclo um ano para entrar e outro para sair, dadas as dificuldades assinaladas nos anos de transição", lê-se na introdução do relatório Estado da Educação 2017, hoje divulgado.

Manuel Pereira defende que Portugal deve aprender com os outros países, relembrando que, na maioria do Estados europeus, existe apenas um ciclo com seis anos e que muitos dos problemas sentidos em termos de sucesso dos alunos acontecem no 2.º ciclo do ensino básico.

"Ter um só ciclo de seis anos não nos repudia nada. Não nos parece que pudesse haver algum problema", disse.

Contudo aponta como necessidade mais premente o aligeirar das cargas curriculares no 1.º ciclo, considerando ser tão pesada que a maior parte dos professores não tem tempo para aprofundar as matérias.

"O 1.º ciclo é um tempo importante para o que os alunos aprendam a ler, a escrever e a contar e se chegarem ao 2.º ciclo com essas bases muito bem organizadas, com leitura fluente e escrita fluente naturalmente que depois terão um 2.º ciclo e seguintes mais tranquilos", frisou o presidente da ANDE.

O relatório do Conselho Nacional de Educação revela também que o corpo docente das escolas públicas portuguesas está em queda e envelhecido, com apenas 0,4% dos professores com menos de 30 anos.

No que diz respeito ao ensino pré-escolar, básico e secundário, entre 2007-2008 e 2016-2017 as escolas perderam 30.370 docentes, registando um total, no último ano letivo em análise no relatório, de 145.549 profissionais.

A quebra deu-se quase por inteiro no sistema público, que perdeu 28.426 docentes, contra os 1.944 que saíram das escolas privadas.

O envelhecimento da classe docente é uma das questões que preocupa os diretores escolares.

"A maior parte dos agrupamentos têm professores do 1.º ciclo com uma média etária de mais de 50 anos e nos jardins de infância de mais de 55 anos. Há uma décalage brutal entre o nível etário dos alunos e dos professores e aqui também é importante investir", disse Manuel Pereira alertando para o desgaste físico dos professores.

Segundo o presidente da ANDE, professores desmotivados, cansados, ansiosos, preocupados e desgostosos pela falta de algum apoio provoca maior desgaste e tudo isto esta associado com o sucesso e insucesso.

"É importante trabalhar estas áreas todas porque tudo junto contribui para que haja problemas na educação", frisou.



