Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Subornos milionários na Parque Escolar"

- " [Notes:Borba] Ignorado alerta de risco"

- "Procurador quer Bruno e Mustafá presos"

- "Inquérito ao BPN: 7 arguidos em caso que envolve Vieira"

- "Empresas exportadoras caem para metade"- "Portugal-Polónia (1-1): Mexidas só chegam para empate"

- "Rouba cartões para pagar férias de luxo"

- "Conselho Nacional de Educação propõe fim do 2.º ciclo Básico"

- "Calor de agosto: Vinho tem a produção mais baixa em 20 anos"

Público:

- "Estado foi alertado cinco vezes para o risco de tragédia em Borba"

- "MNE: Portugal e Angola no 'patamar mais elevado'"

- "Metro chega às Amoreiras e a Campo de Ourique"

- "Chumbar custa 6 mil euros, ensinar a estudar só 87"

- "Gibraltar: Espanha ameaça chumbar acordo do 'Brexit'"

Jornal de Notícias:

- "Ambulâncias recusam doentes por atrasos nos pagamentos"

- "Fim do 2.º ciclo para acabar com os chumbos"

- "Estado licenciou pedreiras sem margem de segurança"

- "Cultura: PJ apreende pergaminho do século XIV à venda na internet"

- "Operação Marquês faz quatro anos à espera da rapidez do juiz Ivo Rosa"

- "Vila do Conde: Ordem de despejo para mãe e filho deficiente"

- "Bragança: Herdeiros tiram fortuna a madrasta em tribunal"

- "Benfica: Multa de 20 mil euros por lançamento de tochas"

- "Seleção: Cabeça de André Silva só deu um empate"

- "Braga: Alunos da universidade lançam manifesto de protesto contra assaltos e violência"

- "Mangualde: Aquecimento avariado em escola com 450 crianças"

Jornal i:

- "Portugueses aderem em força à pirataria televisiva"

- "Borba: Autocarro escolar passava diariamente na pedreira com 50 crianças"

- "Microchips: Confusão com bases de dados deixa cães sem donos"

- "Ministra diz que greve dos juízes descredibiliza instituições"

- "Governo alarmado com PCP e BE por causa dos professores"

- "Turista de 78 anos em paragem cardíaca salva num autocarro em Braga"

- "Direito de resposta da família Mirpuri"

- "'Aquilo que o Governo está a fazer é lixar-nos a vida' - Associação de transportadoras quer trazer protesto dos coletes amarelos para Portugal"

Negócios:

- "Sindicatos da banca ganham benefício fiscal à medida"

- "EDP assessora consórcio de Amorim na Comporta"

- "Queda das tecnológicas assusta investidores"

- "Acesso ao Fundo de Garantia Salarial vai ser mais fácil"

- "Science4you acelera para se estrear em bolsa a 17 de dezembro"

- "Conjuntura: Investimento estrangeiro cresceu, apesar da geringonça"

- "União Europeia acorda travão para setores estratégicos"

- "Automóvel: Autoeuropa vai prolongar uso da base do Montijo"

- "Ação da Pharol contra a Oi avança no tribunal"

Record:

- "Krovinoviv vai a jogo: Médio-ofensivo regressa à competição 10 meses depois"

- "Portugal-Polónia (1-1): Invencíveis: Seleção faz apuramento sem perder"

- "Sporting: Keizer conquista jogadores"

- "FC Porto: 'Trabalhar para que não haja quebra', Sérgio Conceição e a pausa"

- "SP. Braga: 'Não há dinheiro que me tire do SP. Braga', Abel garante"

- "Ténis de mesa: Portugal nos Europeus"

A Bola:

- "Uma seleção invicta: Desperdício de talento"

- "Benfica: O regresso de Krovinovic"

- "Sporting: Marcel Keizer já conquistou o plantel"

- "FC Porto: 'Equipa ainda não está como eu quero'"

O Jogo:

- "Vitória só na bancada: Casa cheia e entusiasmo do público de Guimarães foram uma boa antevisão da final-four"

- "FC Porto: Sérgio é pela 'igualdade e franqueza'"

- "Benfica: Adeptos já custam Euro43 mil"

- "Sporting: Keizer e a revolta da laranja mecânica"

- "Braga: Abel abre os apetites por Murilo"

- "'Podemos desafiar Sporting e Benfica', Borevkovic, a revelação croata do Rio Ave"

Com LUSA.