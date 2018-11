Operações de drenagem da água das pedreiras em Borba prevista para hoje

Até ao momento as autoridades confirmam duas vítimas mortais. A GNR deu conta de três homens de terras próximas que estão desaparecidos e podem estar entre as vítimas.

"É nosso objetivo às primeiras horas do dia de quarta-feira iniciarmos as operações de drenagem, utilizando as bombas e toda a capacidade instalada", afirmou José Ribeiro, num encontro com jornalistas, no quartel dos bombeiros de Borba, distrito de Évora, onde fez o balanço da atividade operacional desta terça-feira.

Desta forma, acrescentou o responsável, "com a drenagem dos dois planos de água das pedreiras", a Proteção Civil acredita que terá "condições para operar e, essencialmente, fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço".

"Esta montagem do sistema de drenagem revelou-se uma operação muito morosa e demorada", tendo havido necessidade de utilizar "as gruas disponíveis para colocar, quer as bombas, quer os geradores, no fundo da pedreira", assinalou.