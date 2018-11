Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Governo prepara tropa para a guerra: Avança soldado do futuro"

- " [Notes:Borba] Autarcas e empresários investigados por mortes: Polícia Judiciária quer saber de quem foi a culpa"

- "Conheça os 26 restaurantes portugueses premiados com estrelas Michelin"

- "Bruxelas com dúvidas na redução da dívida"

- "Educação e saúde na bagagem de Lourenço"

- "Mata vizinha para não denunciar a violação"

- "Polémica no Governo: Decisões na gaveta demitiram novo diretor"

- "AutoEuropa: Polícia de elite protege embarque de carros"

- "Benfica: Vitória: 'Vamos entrar num ciclo vitorioso'"

- "Benfica mostra garagem vazia"- "Sporting encaixa 19 milhões de euros"

- "Bas Dost chorou no dia do terror"

Público:

- "Regulador das estradas fiscaliza todas menos as vias municipais"

- "Visita de Estado: João Lourenço em Portugal numa viagem de emoções e negócios"

- "Maioria é a favor mas redução de IVA nas touradas pode não passar"

- "'Num momento agudo foram os chineses que vieram a jogo' - Entrevista ao secretário de Estado da Internacionalização"

- "Surto: Dez casos de sarampo confirmados na região de Lisboa"

- "Michelin: Sá Pessoa com duas estrelas, Bragança e Guimarães estreiam-se"

- "Património: É preciso a França devolver a África a arte das ex-colónias"

- "Banca: Fusão de sindicatos vai ser referendada e gera divisões entre Norte e Sul"

Jornal de Notícias:

- "Emprego cresce mas salários estão congelados há cinco anos"

- "Vaga de despejos no Porto e em Lisboa"

- "Armas devolvidas a agressores em casos de violência doméstica"

- "Grande Lisboa: Dois presos por rapto, violações e homicídios"

- "Dois alertas de perigo em 2018 na pedreira de Borba"

- "Angola: Exportações portuguesas caíram para metade"

- "Enfermeiros: Hospitais não sabem como gerir greve às cirurgias"

- "Estrelas Michelin: Bragança e Guimarães com 'chefs' de topo"

- "Benfica: Novas tochas no relvado valem jogo à porta fechada"

- "Braga: Salva vida a guarda-redes adversário"

Jornal i:

- "Investigação i: Falhas graves no Campus de Justiça"

- "Borba: Trabalhadores das pedreiras tentam voltar à normalidade"

- "Justiça: Três arguidos no inquérito de corrupção na Parque Escolar"

- "Aliança ataca Governo e diz que Costa 'tem uma obediência cega a Bruxelas'"

- "Sporting: Acaba hoje prazo de subscrição do empréstimo obrigacionista"

- "MP e Banco de Portugal investigam aumento de capital do Montepio"

- "Visita de João Lourenço começa em tom de embaraço"

Negócios:

- "Angola pede a secretas americanas ajuda para recuperar dinheiro"

- "27 mil bancários vão à escola para poder dar crédito"

- "'Barão Vermelho' faliu e só ganha o ordenado mínimo"

- "Futebol: Quanto é preciso investir para ter lucro nas obrigações do Sporting?"

- "Restauração: Estrelas Michelin em Bragança e Guimarães"

- "Lex: Os riscos jurídicos de um 'Brexit' sem acordo"

- "Orçamento: PIB maior obriga a apertar cinto mais tempo"

- "Entrevista Mariana Mortágua: 'Partidos têm de se entender nas tributações das mais-valias'"

Visão:

- "Eça, o país e a choldra - Exposição inédita traz nova luz sobre o escritor que, 130 anos depois de 'Os Maias', continua a ser o melhor observador das nossas grandezas e misérias"

- "As 19 frases intemporais sobre os portugueses"

- "Exclusivo: Carta ao aluno que não lê 'Os Maias', por Afonso Reis Cabral, trineto do escritor"

- "Justiça: Deputado do PSD suspeito de montar esquema em Junta de Lisboa"

- "As máquinas vão vencer-nos? A última reflexão de Stephen Hawking"

Sábado:

- "O cão certo para cada família: Ciência ajuda a escolher"

- "MP arquiva investigação à morte de Álvaro Dias - Quinta de advogado burlão era afinal do jardineiro"

- "O processo (pouco) democrático das eleições no Montepio"

A Bola:

- "Vitória finta as sombras: Jorge Jesus e E-Toupeira marcam a atualidade do Benfica, mas o treinador só tem olhos para a Taça"

- "Benfica: Juíza esteve uma hora no Estádio da Luz"

- "Leões atentos a Koulouris"

- "FC Porto: MLS volta a chamar Casillas"

- "Aves: 'Liguei a mota, peguei na roupa e ganhei o mundo em 30 minutos', a curiosa história de Nildo Petrolina"

Record:

- "Sporting exige indemnização a Bruno: Leões pedem para ser assistentes no processo e vão avançar com ações contra todos os acusados"

- "'O meu coração aguenta tudo', Carlos Lopes e a visita do Sporting ao L. Vildemoinhos, onde foi apanha-bolas"

- "Benfica: Vitória assume: 'Não estamos imunes ao E-Toupeira'"

- "FC Porto: 'No dragão sinto-me em casa', Casillas mantém futuro em aberto"

- "Belenenses: SAD quer impedir clube de ter futebol profissional"

- "Autobiografia chega hoje às bancas: Maniche: 'Nunca disse não ao Benfica'"

O Jogo:

- "Dupla de betão: Militão e Filipe formam o dueto de centrais menos batido nas principais Ligas Europeias"

- "'Se o FC Porto precisar de mim, estarei aqui', Casillas"

- "Sporting: 'Leão lança-se a Koulouris"

- "Benfica-Arouca: 'Jesus? Tenho respeito pelos meus colegas'"

- "Braga: França e Espanha atentas a Loum"

