Carros parados pagam seguro

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias, o Supremo pediu explicações ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as actuais diretivas europeias..

Chegou à conclusão de que todos os veículos têm de pagar seguro, mesmo que estejam parados por longos períodos - por exemplo, mesmo em caso de doença do proprietário.

Qualquer automóvel estacionado, seja num terreno particular seja na via pública, só deixa de pagar seguro quando a matrícula é cancelada - temporária ou definitivamente - no Instituto da Mobilidade e dos Transportes.