Segundo a mesma fonte, o veículo, usualmente conhecido como "papa-reformas", despistou-se cerca das 17:00 e foi embater contra um muro, provocando a morte de um homem e de uma mulher, de 71 e 49 anos, respetivamente.

De acordo com o CDOS de Faro, estiveram no local 12 operacionais do INEM, da GNR e dos Bombeiros de Tavira, apoiados por cinco veículos.

Lusa