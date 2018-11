Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Participação da Sonangol na Galp está na mira dos chineses da Sinopec"

- "'O Estado foi assaltado com a complacência de alguns reguladores', Ascenso Simões, deputado e ex-administrador da ERSE"

- "Oakvest admite impugnar assembleia da Comporta e travar venda a Paula Amorim"

- "Uma construtora e três quadros são arguidos no caso Parque Escolar"

- "Apple: A 'maçã' ficou mais vermelha, mas o alarme pode ter sido falso"

- "Telecomunicações: 'Custos com Anacom colocam pressão nos preços', João Epifânio, chief sales officer da Altice"

- "'Temos que ter até 40% das vendas 'online' em cinco a dez anos', Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4you"

- "Montepio Geral: Os que defendem os três candidatos à presidência da Mutualista"

-"Estivadores: Conflito em Setúbal pode alastrar aos outros portos"

- "Banco Carregosa está à venda porque Grupo Amorim quer sair"

- "Desporto: Português vai liderar Federação Internacional de Motociclismo"

- "Encontro em Bruxelas: Brexit: uma cimeira sobre o fator tempo"



Correio da Manhã:

- "Ex-assessor da SAD interrogado por juíza: Arguido livra Vieira e Benfica"

- "Estado falha fiscalização nas pedreiras: Multas compensam crime ambiental"

- "Homicídio de triatleta: Judiciária volta a casa da viúva Rosa"

- "Turbodeputada está no mesmo dia em Chaves e Lisboa"

- "Benfica-Arouca (2-1): Rafa salva vitória nos descontos"

- "Sporting falha meta dos 30 milhões"- "Mias greves nos portos"

- "Porto: professor universitário pedófilo escapa à cadeia"

- "Livro do 4.º ano: Manual escolar troca nome a Marcelo"



Público:

- "Estado criou regime especial em 2014 para legalizar pedreiras"

- "Visita: Portugal e Angola assinam 13 acordos de cooperação"

- "Foi para a cadeia por não ter eletricidade para a pulseira"

- "Embarque de automóveis em Setúbal paralisou porto"

- "PCP vota a favor da proposta da direita para os professores"

- "Nova biografia revela um Saramago de corpo inteiro [Notes:Ípsilon] "

- "Ciência - O professor e a 'youtuber': duas gerações bem unidas na causa da divulgação do conhecimento"



Jornal de Notícias:

- "Seguro obrigatório para carros parados em casa ou na rua"

- "Combate à corrupção é prioridade da 'nova Angola'"

- "Protesto dos estivadores não trava embarque dos carros da Autoeuropa"

- "Conservatório do Porto: Pais denunciam insultos e agressões de professores"

- "Portugueses gastam quatro milhões de euros na Black Friday"

- "Saúde: Despesa ainda longe da média europeia"

- "Violência: Aumentou o número de mulheres mortas"

- "Borba: Há centenas de pedreiras desativadas e perigosas"

- "Benfica 2-1 Arouca: Vitória só chegou nos descontos"



Jornal i:

- "Entrevista ao psiquiatra José Gameiro, especialista em terapia do casal: 'A ideia de que os homens são mais infiéis é cada vez menos verdade'"

- "Tudo é possível em televisão: Casar sem conhecer o par, arranjar um encontro para uma noite, tudo é normal. É a vida real no ecrã"

- "João Lourenço contra o ninho de vespas: 'Não temos medo de brincar com o fogo'"

- "Fizz: Vicente aponta o dedo aos 'responsáveis pelos factos' e garante que 'está atento às explicações' que deram e ainda possam vir a ter de dar"



Negócios:

- "O que nos reserva o futuro? [Notes:Emprego, Saúde, Mobilidade, Dinheiro, Media] "

- "Entrevista a [Notes:filósofo] André Barata: 'Sistema está feito para que estejamos sempre numa situação de sobrevivência'"

- "Diplomacia: Angola pressiona Portugal na caça aos capitais ilícitos"

- "Banca: Vendas da CGD garantem mais-valias de 200 milhões"

- "Imobiliário: Portugália prepara reação judicial à venda da Comporta"



A Bola:

- "Triste vitória: Águia segue em frente na Taça com poucas razões para sorrir"

- "'Seria uma honra jogar no Sporting', Koulouris reage ao interesse"

- "FC Porto: Casillas recusa oferta da MLS"

- "O melhor futebolista que nunca jogou futebol, a história de Carlos 'Kaiser', que enganou meio mundo durante mais de 20 anos"



O Jogo:

- "Rafa não fez descontos: Águias entraram a perder e sofreram até ao fim para dar a volta"

- "FC Porto: Óliver ataca seca de golos"

- "Sporting: Patrício completa reembolso"

- "Braga: 'Jogamos o melhor futebol de Portugal', João Novais dá asas ao sonho do título"

- "FPF: Couceiro reúne treinadores"



Record:

- "Rafa safa: Golo aos 90'+3 garante apuramento das águias"

- "Sporting: Gelson investiu 200 mil euros"

- "FC Porto: Segredo do melhor Corona está na cabeça"

- "Histórias da Taça: Capitão de Maciel trata da comunicação e da loja do clube"

Com LUSA.