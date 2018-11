João Lourenço sublinha "futuro promissor" nas relações entre Portugal e Angola

"Esta cerimónia abre as portas a um futuro promissor de cooperação e intercâmbio em todos os setores que possam contribuir para o aprofundamento das nossas relações bilaterais, pois estou convencido que a nossa visão sobre o intercâmbio ganhará expressão real nas conversações que dentro de momentos serão mantidas entre as delegações angolana e portuguesa, chefiadas por mim e pelo primeiro-ministro, António Costa", disse João Lourenço.

O Presidente angolano afirmou sentir-se "honrado" com esta visita ao Porto, "cidade conhecida no mundo pela sua coragem" e pelos "feitos" da sua população, que lhe valeram "titulo único de cidade Invicta".João Lourenço, que chegou à Câmara Municipal do Porto cerca de 40 minutos depois do horário previsto, recebeu do autarca Rui Moreira as chaves da cidade.

Neste segundo dia de visita a Portugal, o Presidente de Angola saiu dos Paços do Concelho para o Palácio da Bolsa, para a assinatura de acordos e reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.

Com Lusa