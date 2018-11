Segundo a nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, estes encontros realizam-se "no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar".

Marcelo Rebelo de Sousa fixou as reuniões por ordem crescente de representação na Assembleia da República, recebendo PAN, PEV e PCP entre as 14:00 e as 16:00 de dia 05 de dezembro e depois BE, CDS-PP, PS e PSD entre as 14:00 e as 17:00 de dia 06.

Lusa