Os militares deslocaram-se para o local e encontraram um cartucho de caça nas imediações da creche. Os suspeitos estavam escondidos entre os arbustos, com as armas carregadas.

De acordo com as autoridades, os três homens tinham estado a caçar a menos de 500 metros do jardim de infância.

Os detidos são hoje presentes a primeiro interrogatório judicial.

A GNR apreendeu ainda três caçadeiras e 51 cartuchos.