Milhares de bombeiros esperados no Terreiro do Paço em protesto inédito

A manifestação na Praça do Comércio foi convocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses contra as propostas do Governo na área da proteção civil. A concentração está marcada para as 12:00 e espera-se a presença de milhares de bombeiros, comandantes e dirigentes das associações e corpos de bombeiros de todo o país com centenas de viaturas, naquele que é o primeiro protesto da Liga.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, acredita que 95% dos bombeiros de todo o país vão estar presentes na manifestação. A concentração acontece menos de 24 horas depois do encontro entre o ministro da Administração Interna e os bombeiros, que terminou sem acordo sobre as reformas da proteção civil.