Embarcação de pesca derrama combustível na Baía de Cascais

Num comunicado divulgado ao final da tarde, a AMN refere que "o comando-local da Polícia Marítima de Cascais recebeu hoje, pelas 08:30, um alerta da comunidade piscatória da zona sobre uma embarcação de pesca que teria afundado no local da amarração, na Baía de Cascais", distrito de Lisboa.

O incidente provocou "a libertação do combustível existente nos tanques, cerca de 100 litros de gasóleo", derrame que ficou "concentrado numa área com aproximadamente 150 metros quadrados".

De acordo com a AMN, "foram colocadas barreiras de contenção, de modo a confinar o foco de poluição junto à amarração da embarcação de pesca, e utilizado material absorvente de hidrocarbonetos para realizar a sua recolha".

Na operação estiveram envolvidos três elementos da Polícia Marítima e quatro elementos da Estação Salva-vidas de Cascais, com duas embarcações semirrígidas.

O objetivo era "concentrar a poluição na menor área possível".

A situação foi normalizada pelas 12:30, "sendo de prever o início dos trabalhos de emersão e remoção da embarcação de pesca, a curto prazo", aponta a AMN, salientando que se mantém "de prevenção e pronta a atuar, caso se verifiquem novas situações no âmbito do combate à poluição do mar, conforme previsto no âmbito do Plano Mar Limpo".

