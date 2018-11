Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Berardo deixa buraco de 280 milhões na Caixa"

- "Dia Mundial Contra a Violência de Género: Apelo à denúncia de agressores"

- "Gang do multibanco caçado pelos sapatos"

- "Navios da Marinha na mira de Angola"- "Marcelo eleito o melhor Presidente"

- " [Notes:Homicídio de triatleta] Cadeia apanha carta de viúva Rosa para amante"

- "Champions: Jogo decisivo com seis graus negativos"

- "Emoção em Borba: 'Nós não desistimos de encontrar a justiça'"

- "Juiz anula paternidade mas mantém apelido"

- "Quadra natalícia: Disparam gastos com iluminações das ruas"

Público:

- "Governo não resolve crise na CP e supressão de comboios agrava-se"

- "Governo: Três anos de muita política, mas pouca economia"

- "PS aquece motor eleitoral com ataques à direita e à esquerda"

- "UE despediu-se do Reino Unido. Só falta Theresa May conseguir dizer o adeus"

- "Cibersegurança: Plano secreto resolveu falha global"

- "'Insight' chega a Marte para ler o coração do planeta"

- "Nascem cada vez mais crianças malnutridas em Portugal"

- "Scolari ganha campeonato brasileiro aos 70 anos"

Jornal de Notícias:

- "Escolas só reaproveitam 10% dos manuais usados"

- "Risco de acidente com comboios duplica em cinco anos"

- "Sinalização antitabaco e proibição de fumar ignoradas nos parques infantis"

- "Procuradoria: Cidade Desportiva de Braga investigada"

- "Joana Ramirez: Advogada do 'jet set' julgada por burlas"

- "Trabalho: Salários reais ainda abaixo dos níveis de 2000"

- "'Brexit': Europa valida saída do Reino Unido"

- "Paulo Morais: 'Rio terá de deixar a política se culpa no processo da escarpa ficar comprovada"

- "Taça de Portugal: Paulinho acaba com sofrimento bracarense"

- "FCPorto: Novo brilho de Corona vai do ataque à defesa"

- "Espanha: Liderança do Sevilha na cabeça de André Silva"

Jornal i:

- "Frase de ministra que tutela a comunicação social gera indignação: 'Uma coisa ótima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses'"

- "Braga: Tribunal liberta núcleo duro de gangue violento"

- "'Brexit': Reino Unido tem luz verde para sair, mas não há motivo para abrir garrafas de champanhe"

- "Ana Paula Vitorino convoca reunião com estivadores para pôr fim à greve"

- "Os truques e segredos dos influenciadores portugueses"

- "Decisão inédita: França devolve ao Benim obras de arte roubadas"

- "Lisboa: Aeroporto saturado perde 1,8 milhões de passageiros"

Negócios:

- "Santa Casa teve contrato para pôr 170 milhões no Montepio"

- "Carris investe 55 milhões na frota e vai contratar 216 trabalhadores"

- "Jorge Miranda [Notes:constitucionalista] : 'Deputados deviam assumir com mais rigor a sua função'"

- "Empresa externa vai tratar apoios sociais por três anos"

- "10 temas para investir em 2019, segundo o Goldman"

- "Imobiliário: Porto constrói 10 vezes mais escritórios este ano"

- "Política: Geringonça tem agora mais votos do que há três anos"

- "Orçamento: Professores isolam socialistas no primeiro dia de votações"

A Bola:

- "'Benfica será sempre o clube do meu coração', com Renato Sanches em Munique a 48 horas de jogo decisivo para a Champions"

- "Salvio lesionado fica em Lisboa"

- "Brasil: Scolari campeão no Palmeiras"

- "Sporting: Wendel ganha nova vida"

- "Viviano faz finca-pé e não quer sair"

- "FC Porto: Em busca de igualar melhor marca na Champions"

- "Taça de Portugal: Ninguém tomba-gigantes"

Record:

- "Renato Sanches defende treinador que o lançou: 'Rui Vitória tem feito aquilo que o Benfica precisa'"

- "'Quero sentir o peso da camisola', Eustáquio feliz com interesse do Sporting"

- "FC Porto: Triunfo garante o...penta"

- "SP. Braga: Paulinho salvador"

- "Brasil: Scolari campeão"

O Jogo:

- "Direto ao topo: Números de Corona em seis jogos como lateral-direito colocam-no na elite"

- "Dragão vai ter relvado novo"

- "Braga-Pralense (2-1): Paulinho contra as aflições"

- "Sporting: Gelson perdoa 3,5 milhões"

- "Benfica: Ataque ao Bayern sem Salvio"

- "Andebol: FC Porto trucida gigante alemão"

