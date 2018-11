Na sequência das declarações, o Conselho Superior da Magistratura decidiu abrir um inquérito, porque as as explicações dadas pelo juiz não terão sido suficientes para o arquivamento do processo.

De acordo com o semanário Expresso, o inquérito foi convertido num processo disciplinar e pode ter como consequência uma simples advertência ou a suspensão do juiz.

Contactado pela SIC, Carlos Alexandre recusou comentar esta decisão.