Marta Soares elogia operacionais em missão difícil e perigosa em Borba

"No 'teatro de operações' estão mulheres e homens dos bombeiros e outros operacionais que, em conjunto, estão a procurar, dentro de um grande espírito de missão, resolver um problema que é de grande dificuldade", disse à agência Lusa.

Segundo Jaime Marta Soares, que visitou o 'teatro de operações', no domingo, por razões "pessoais, humanas e institucionais", trata-se de "uma missão extremamente difícil e até perigosa", porque este foi "um acidente invulgar", que "obriga a uma estratégia e a uma capacidade técnica e operacional muito grande".

"A minha ida foi para me aperceber de tudo o que se estava a passar" e para "dar uma palavra de respeito, de incentivo a todos os operacionais" pelo "tremendo trabalho, de grande complexidade, que está a ser feito ao nível do melhor que se pode fazer", frisou.

O presidente da LBP realçou que também quis "fazer a análise da forma como estavam a decorrer todas as manobras que levem à recolha dos cadáveres que se presume que estejam" nas pedreiras onde aconteceu o deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada.

"As pessoas estão muito compenetradas na responsabilidade daquela missão, que é de grande complexidade" e que "obriga, a qualquer e a todo o momento, a mudar de estratégia", afirmou.

As diversas forças envolvidas na operação "estão devidamente entrosadas", insistiu, elogiando a Proteção Civil distrital, que "está a coordenar muito bem toda a movimentação da operação".

As operações com mergulhadores nas pedreiras estão suspensas devido ao risco de novos deslizamentos de terras, disse hoje à Lusa o coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre.Segundo Simão Velez, técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) fizeram uma avaliação no local, concluindo que as condições são "mais instáveis", com "risco acrescido" de novos desmoronamentos.

O deslizamento de um grande volume de terras na estrada 255 entre Borba e Vila Viçosa provocou, há precisamente uma semana, a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas.

O acidente, segundo a Proteção Civil, provocou a morte de dois operários da empresa de extração de mármores da pedreira que se encontrava ativa, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora, cujos corpos já foram recuperados.

Além disso, na pedreira mais próxima da estrada, que se encontra "em suspensão de lavra" (sem atividade) e que possui o plano de água mais profundo, as autoridades procuram, pelo menos, três desaparecidos, que seguiam em duas viaturas automóveis no momento da derrocada da via rodoviária.

Lusa