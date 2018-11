Nevoeiro impede cinco aterragens na Madeira

Segundo fonte do aeroporto, um voo da TAP (proveniente do Porto), um voo da Transavia (vindo de Amesterdão) e um da easyJet (oriundo de Basel) aguardam no Porto Santo por melhorias no tempo para concluírem as viagens até à Madeira.



Um voo easyJet e um TAP oriundos de Lisboa foram cancelados, regressando os aviões à capital, depois de terem esperado, sem sucesso, por uma 'aberta' para aterrar.



De acordo com a fonte do aeroporto, em causa está a fraca visibilidade e o "teto baixo" provocado pelo nevoeiro.



O arquipélago da Madeira está sob aviso meteorológico amarelo (o menos grave) para chuva até às 24:00 horas de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Lusa