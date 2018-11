"O estado do tempo melhorou a partir das 15:30, permitindo a aterragem dos diversos aviões que estavam programados", disse a mesma fonte.

Ainda assim, e até à hora indicada, acabaram cancelados 11 voos com proveniência de vários aeroportos nacionais e internacionais.Para hoje estavam previstos 36 movimentos no aeroporto Cristiano Ronaldo, tendo o estado do tempo afetado parte deles.

Lusa