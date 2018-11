Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Professores ganham braço de ferro com Costa: Esquerda e direita força, Governo a recuar"

- "Benfica de Vitória com exame em Munique"

- "Desejava explodir Alvalade: FBI denuncia jovem de Setúbal por piada"

- "Mata assaltante e fica em liberdade"

- "Bernardo Bertolucci: Paulo Branco despede-se de amigo e mestre do cinema"

- "Norte e Centro: vento forte deixa rasto de destruição"

- "Cientista altera código genético de bebés"

- "Luta pelo Montepio vale 4 mil milhões"

- "Ministério Público quer Benfica em julgamento"

- "Sporting: Amigo de Ricciardi trava empréstimo"

- "FC Porto à caça de mais 12,2 milhões"



Público:

- "Problema informático deixa 60 mil universitários sem bolsa"

- "Tensão com Rússia: Ucrânia impõe lei marcial ao fim de cinco anos de conflito"

- "Marcelo só decide sobre professores depois de ver OE"

- "Borba: Responsabilidade também é do Ministério do Ambiente"

- "Galamba pede inspeção a licenças das renováveis"

- "Impostos locais: Paga-se mais no Algarve e na Grande Lisboa"

- "Bertolucci (1941-2018): O último imperador do cinema italiano"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 60% dos contratos das câmaras sem concurso"

- "Líderes europeus: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva brilham e marcam golos"

- "Benfica: Só a vitória interessa para manter o sonho"

- "F. C. Porto: À procura do primeiro lugar no grupo"

- "Taça: Fazer história em Montalegre com um grande"

- "Parlamento obriga Governo a negociar com os professores"

- "Proteção Civil não deu alerta de temporal"

- "Porto: Moreira envia carta sobre negócios da Arrábida ao MP"

- "Lisboa: Matou assaltante que estava a roubar-lhe um autorrádio"

- "Feira: Multada empresa que obrigou operária a carregar a mesma palete"



Jornal i:

- "Professores: Aliança improvável entre direita, BE e PCP troca as voltas ao Governo"

- "Ana Gomes ataca a ministra da Cultura por causa da declaração sobre não ler jornais: 'Choca a arrogância e insensibilidade, ainda por cima por alguém tão próximo do primeiro-ministro'"

- "Plano de emergência de Borba está desatualizado"

- "Braga: Homem condenado a prisão efetiva por ter roubado seis euros"

- "Rui Riso: 'Às vezes vendemos produtos tão maus que nem nós acreditamos neles'"

- "Bertolucci: Imperador do cinema e da transgressão"

- "Tensão na Crimeia: NATO avisa Rússia de que haverá consequências"

- "O dia em que foi preciso chamar os belgas para salvar os carrilhões de Mafra"



Negócios:

- "Orçamento do Estado: Fisco vai controlar perdões fiscais"

- "Tribunal dá luz verde à venda da Comporta"

- "Greves nas empresas estão a aumentar, mas resultados são fracos"

- "Concorrência 'penosa' afasta Mota-Engil de obras em Portugal"

- "John Van Reenen, professor do MIT: 'Má gestão explica metade da baixa produtividade"

- "Rabobank diz que Portugal está imune a fim do plano do BCE"

- "Fábrica ocupada da Ricon em Famalicão à venda por 3,5 milhões"

- "Moedas digitais: A mineração de criptomoedas está a tornar-se pouco rentável"



O Jogo:

- "Marega ataca jackpot: Avançado tenta quarto jogo consecutivo a marcar na Champions para abrir o cofre"

- "'Jogar a lateral? Queria aprender coisas novas', Corona acredita que este é o melhor momento da carreira e quer aproveitá-lo"

- "Bayern-Benfica: Matadores em polos opostos na Champions"

- "Sporting: Gudelj é a voz de Keizer em campo"

- "Braga: Raúl Silva fixa-se ao lado de Viana"

- "Marítimo: Novo treinador terá experiência de futebol português"

A Bola:

- "Bayern-Benfica: Muito mais que um jogo"

- "'Mais do que atacar muito, quero atacar bem', Rui Vitória"

- "FC Porto: Marega na senda de Jardel"

- "Sporting: 'Sturaro não mudou de ideias', SAD repensa empréstimo, mas empresário garante que italiano continua a querer o leão"

- "Marítimo: Cláudio Braga sai, Petit a caminho"

Record:

- "Só dá Vitória: Treinador sente-se seguro apesar da contestação e de estar obrigado a vencer"

- "Sporting: Keizer tem 11 baixas para Baku"

- "FC Porto: 'Disse ao mister que não sabia se podia', confissão de Corona quando desafiado a jogar a lateral"

- "Marítimo: Cláudio Braga despedido"- "Hóquei em patins: Carlos Garrancho"

