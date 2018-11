Infraestruturas de Portugal garante que estradas em risco são monitorizadas

No site oficial, a empresa pública fez um ponto de situação em relação a seis estradas nacionais e municipais, que fazem parte da reportagem da SIC sobre as vias em risco em Portugal.

Em relação à estrada nacional 112, por exemplo, a empresa diz que as obras vão começar no início do próximo ano e que a situação se encontra sinalizada. Já sobre o IP3, as obras já estão a decorrer e os quilómetros mais afetados foram, desde o início, monitorizados, assegurando as condições de segurança.

A Infraestruturas de Portugal garante que, sempre que são detetados riscos para a circulação dos utentes, são tomadas medidas, incluindo o corte total da circulação rodoviária.



Portugal tem quilómetros de estradas em risco