Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Taxas e impostos pesam mais de metade na conta da luz"

- "Bayern-Benfica (5-1): Goleada deixa águia na Liga Europa"

- "Dragão à conquista de mais milhões"

- "Sexo entre homens dispara infeções de VIH"

- "PCP e direita ajudam a baixar IVA da tourada"

- "Ateia fogo para apagar vestígios de crime"

- "Tragédia de Borba: Morre a tentar salvar máquina na pedreira"

- "Mais em Porto e Braga: Legionella matou nove pessoas desde janeiro"

- "Banco dá móveis para as instalações da PSP"

Público:

- "Militares e polícias pressionam Costa à boleia dos professores"

- "Lobo Antunes em Guadalajara: A importância das pernas contra intelectuais aborrecidos"

- "Comporta: Paula Amorim ficou com mil hectares de um paraíso no litoral"

- " [Notes:José Pureza] : 'PS tem uma estratégia grotesca para captar eleitorado do BE"

- "Venezuela: Maduro admite crise e aceita ajuda da ONU"

- "Portugal é o segundo país da UE onde a Sida mais mata"

- "Em Lisboa e Porto anda-se mais a pé do que de transportes"

Jornal de Notícias:

- "Imposto sobre a luz em Portugal é quase o triplo de Espanha"

- "Deputados dizem sim ao IVA de 6% nas touradas"

- "Mobilidade: Lisboetas são os que passam mais tempo no carro"

- "Operária de corticeira denuncia novos castigos do patrão"

- "Advogados: Sociedades em guerra por causa de quotas"

- "Benfica cai com estrondo para a Liga Europa"

- "F. C. Porto: Conceição à procura da nona vitória consecutiva"

Jornal i:

- "Eis algumas surpresas do Orçamento: Dois milhões de euros para os animais

- Linguagem gestual no SNS

- Atletas olímpicos e paraolímpicos com subsídios iguais

- Isenção de custas em acidentes de trabalho

- Facilidade para adquirir bicicletas elétricas"

- "Escuteiros: Guerra entre paróquia e dirigentes do agrupamento de Almada põe fim ao grupo"

- "Montijo: PSD e CDS querem explicações sobre autarca que manda abrir cartas dos vereadores"

- "Altice prepara-se para reforçar investimentos em Portugal"

- "Sírio que viveu sete meses num aeroporto da Malásia consegue asilo no Canadá"

- "Cientista chinês cria polémica com modificação no ADN em embriões de gémeas"

- "Reportagem: O que fazem Toni e o filho no deserto do Koweit?"



Negócios:

- "Parlamento trava imposto sobre carros das empresas"

- "Portos espanhóis já estão a ganhar quota a Portugal"

-"Science4you arranca com venda de ações e vai para a bolsa até ao Natal"

- "BPI obrigado a crescer mais que o Caixabank no crédito"

- "Organismos do Estado só divulgaram metade dos contratos"

- "Venda da Comporta ao consórcio de Paula Amorim ficou selada"

- "Decoração: Luís Vicente fez fortuna em Angola e traz a Kinda para casa"

- "Indústria: Minoritários só investem 225 mil euros no aumento de capital da Cimpor"

Record:

- "Humilhação: Águias voltam a sair da Champions pela porta pequena"

- "FC Porto-Schalke 04: Basta um ponto"

- "Sporting: fatura por Viviano chega em fevereiro"

O Jogo:

- "Atropelados: Águias sem argumentos foram goleadas e caem com estrondo para a Liga Europa"

- "Rui Vitória: 'Perdido, eu? Nem pensar nisso, jamais'"

- "FC Porto-Schalke 04: Brahimi assusta Schalke"

- "Sporting: Keizer tem fome de golos"

- "Braga: SAD no mercado por um lateral"

- "Marítimo: Petit promete resposta imediata"

A Bola:

- "Mão-cheia de nada: Águia sem estofo (e sem tantas coisas...) cai naturalmente, para a Liga Europa"

- "FC Porto- Schalke 04: Carimbar os oitavos"

- "Sporting: Três sub-23 na viagem para Baku"

- "Marítimo: Petit confirmado como novo treinador"

Com LUSA.