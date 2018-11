Carta aberta aos youtubers

Bruxelas defende que autores e criadores merecem ser reconhecidos pelo trabalho que assinam e assegura que a internet "como a conhecemos não vai acabar".

Um dos youtubers portugueses mais influentes abordou esta semana o tema ao publicar um vídeo em que anuncia "o fim da Internet" como a conhecemos. Com o título "O meu canal vai ser apagado", Paulo Borges, conhecido como Wuant, diz que o YouTube e algumas redes sociais podem desaparecer na Europa se o polémico "Artigo 13" for aprovado. O vídeo conta já com quase um milhão e meio de visualizações.

Em resposta a Wuant e a todos os youtubers, a Comissão Europeia decidiu tranquilizar os mais preocupados.

Na carta aberta de Sofia Colares Alves, publicada esta quinta-feira no site da Comissão Europeia, pode ler-se:

“Venho dizer-vos que não há razões para se preocuparem. E sabem porquê? Porque…

… não, o vosso canal de YouTube não vai desaparecer.

… não, a internet (como a conhecemos) não vai desaparecer.

… não, os memes não vão desaparecer”.

