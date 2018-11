Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Comando mata comando com G3: Luís Teles foi assassinado por camarada"

- "FC Porto-Schalke 04 (3-1): Dragão mete 65 milhões ao bolso"

- "Orçamento do Estado: Maioria contra Governo chumba nova taxa de proteção civil"

- "17 carreiras da função pública querem progressão descongelada"

- "Covilhã: teve alta hospitalar com tumor no cérebro"

- "Rui Vitória na porta de saída da Luz"

- "Sporting: Keizer promete bom futebol"

- "Marcelo acode à crise nos media"

- "Morte de dono de café: Imagens de amador tramam homicidas"

- "Ministério da Justiça expõe vida privada"

Público:

- "Governo sob pressão para aplicar regras de idoneidade no Montepio"

- "Mutações genéticas: Já estamos no perigoso caminho da eugenia"

- "Champions: FC Porto nos 'oitavos' e em primeiro no grupo"

- "Parlamento: Devem os deputados aprovar as vacinas? A decisão é polémica e não há consenso"

- "Roubo de armas: O mais recente arguido do assalto a Tancos é conhecido como o 'Fechaduras'"

- "Castro Almeida pede 'tréguas' no PSD para evitar 'suicídio coletivo'"

- "Portugal em segundo na UE na descida do malparado"

- "PSD alia-se ao Governo para a reforma da justiça"

Jornal de Notícias:

- "Governo obriga câmaras a gerir estradas nacionais"

- "F. C. Porto 3-1 Shalke 04: Liderança, prestígio e milhões"

- "Benfica: Decisão de despedir Rui Vitória está tomada"

- "Sporting: Vencer é o objetivo. 'Bom futebol, se for possível'"

- "Enfermeiros: Greve adia três mil cirurgias numa semana"

- "Violência: Jovem vítima de ataque com 'stik' em coma"

- "Europa: Maior subida no preço das casas vai ser em Portugal"

- "Porto: Estado transfere serviços e abandona património"

- "Tribo isolada: Visitou os Sentinela e sobreviveu para contar"

- "Redução do IVA nas touradas custa 600 mil euros"

- "Cães vadios atacam moradores e turistas em S. Jacinto"

Jornal i:

- "Novo juiz da Operação Marquês é desautorizado por tribunais superiores"

- "Touradas: [Notes:Luís Campos Ferreira] 'O grupo de forcados do Largo do Rato fez uma pega ao Costa. É uma coisa nunca vista"

- "Centros de inspeção: IMT investigado por dualidade de critérios"

- "Marcelo quer decidir antes do Natal a questão do tempo de serviço dos professores"

- "'Ninguém em Portugal viu o vídeo da morte do jornalista saudita', diz PR"

- "Preço da eletricidade: 'Os pobres têm sido cinco vezes mais penalizados"

Negócios:

- "Dispensa do PEC vai ser automática"

- "Alibaba quer ajudar marcas a chegar a 600 milhões de clientes"

- "Governo admite alargar prazo para registo dos intermediários de crédito"

- "IRN paga a funcionários por casamentos que eles não fazem"

- "Portugal é o segundo país onde as empresas mais se queixam do custo de energia"

- "Maçarico investe 26 milhões para disparar produção de azeitona"

Visão:

- "Estamos mais intolerantes?"

- " [Secretário-geral da CGTP] Arménio Carlos: 'O Governo fala muito e faz pouco'"

- "Ramón Galarza: As histórias de 40 anos nos bastidores da música"

Sábado:

- "Documentos inéditos: Salazar gastou milhões a branquear o regime"

- "As histórias de Graça Lobo e António Cordeiro: Reformas baixas deixam artistas perto da miséria"

- "GPS: Roteiro para Lisboa e Porto: Vinte restaurantes para um bom jantar de Natal"

Record:

- "Benfica: Vitória na porta de saída. Jesus de malas feitas"

- "FC Porto- Schalke 04 (3-1): Assim é que é!: Dragão mostra como se faz e garante 1.º lugar do grupo"

- "Qarabag-Sporting: Keizer desdramatiza ausências: 'Temos uma grande equipa'"

O Jogo:

- "Champions está-lhes no sangue: Mais uma página dourada no currículo internacional dos dragões"

- "Benfica: Ponto final: Vitória despedido depois de reunião entre Vieira, Rui Costa, Soares Oliveira e Tiago Pinto"

- "Qarabag-Sporting: Keizer: 'Empate não chega'"

A Bola:

- "Ponto final: Decisão está tomada: Rui Vitória deixa o Benfica"

- "Benfica: Jesus tem acordo para voltar em janeiro"

- "Dragão não brinca em serviço"

- "Qarabag-Sporting: inspirados pelo palco da final"

