Mais de 200 juízes em encontro anual para debater tecnologias na justiça

O evento, que termina na sexta-feira, contará hoje, na sessão de abertura, com as intervenções do presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e, por inerência, do Conselho Superior da Magistratura (CSM), António Joaquim Piçarra; da Procuradora-Geral da República, Cecília Gago e do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado.

Na sexta-feira, a Secretaria de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, apresentará o projeto do novo CITIUS, a plataforma eletrónica de tramitação processual, durante o painel "tramitação e assessoria digital".

A debater hoje os temas em torno da administração e gestão do CITIUS vão estar o presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Luís Azevedo Mendes o professor da Universidade de Coimbra e vogal do CSM Jorge Alves Correia, a juíza presidente do tribunal da Comarca de Coimbra, Isabel Namora e o juiz de Direito Nuno Lemos Jorge.

No encontro será também debatida a utilização de VPN (rede virtual de comunicações) pelos magistrados judiciais enquanto ferramenta de trabalho e serão apresentados projetos de boas práticas na área da tecnologia ao serviço da justiça.A iniciativa, que se realiza desde 2003, termina com uma intervenção do vice-presidente do CSM, Mário Belo Morgado.

Lusa