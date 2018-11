Flores e Corvo sob aviso amarelo devido a previsão de chuva

Num aviso enviado às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) explica que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o agravamento do tempo nas Flores e Corvo se fica a dever "a uma superfície frontal fria, com deslocamento lento para leste".

Aquelas duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago vão estar sob aviso amarelo referente a precipitação no período entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de sábado.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões, a Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza dos sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.

Desaconselha ainda a circulação sem necessidade, alertando que, "em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes ou postes".



Lusa