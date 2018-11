Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "EDP e rendas da energia marcam visita do presidente chinês a Portugal"

- "Bosch reforça presença em Portugal e vai contratar 200 engenheiros"

- "Empresas de energias renováveis ameaçam levar Estado a tribunal devido à CESE"

- "Montanha russa da bitcoin gera fortes quedas e deixa investidores desorientados"

- "Os desafios dos bancos, da regulação à análise de risco"

- "Entrevista a CEO da Mytaxi: 'Taxistas fazem trabalho fantástico, mas estão mal representados"

- "Imobiliário: Terrenos da Feira Popular arriscam tornar-se pântano judicial"

- "Revisão da lei: jogo 'online' ilegal representa 60% do mercado português"

Correio da Manhã:

- "Primo compra casa para Sócrates: Apartamento na Ericeira estava em nome de cidadão angolano"

- "Viúva Rosa agride guarda na prisão"

- "Qarabag-Sporting (1-6): Goleada europeia"

- "Vieira assume reviravolta e segura Vitória: 'Foi uma luz que me deu'"

- "Baixa da Banheira: Irmão de 'magriço' morre com a mulher"

- "António Costa paga dívida ao FMI"

- "Tragédia de Borba: Mergulhadores veem carrinha na pedreira"

- "Juízes querem gerir plataforma da justiça"

Público:

- "Ex-ministros denunciam pressões da indústria farmacêutica"

- "Benfica: 'Novela Rui Vitória' expõe divisões internas"

- "Orçamento aprovado: Missão Cumprida? A 'geringonça' começou a despedir-se no último OE da legislatura"

- "Novas medidas custam mais 100 milhões ao Estado"

- "Projeto para o Adamastor prevê vedação com dois metros"

- "Um príncipe arrogante e Trump a fugir a Putin no G20"

- "Exposição na Gulbenkian: Os Maias, a 'vasta máquina' onde Eça despejou o saco todo"

- "Arquitetura: O que uma Torre no coração de Lisboa pode ensinar às cidades portuguesas"

Jornal de Notícias:

- "Governo congela lei que previa ajudas nos tratamentos termais"

- "Vieira arrependido segurou Vitória"

- "Orçamento passa com alterações que custam mais 100 milhões"

- "Médicos contra novas vacinas por imposição dos partidos"

- "Porto: Emails sobre Arrábida envolvem Rio na negociação"

- "Kuwait: Engenheiro português retido no país"

- "Tribunais: Juiz denuncia fugas diárias nos processos"

- "Sporting: Goleada (6-1) dá gás na Liga Europa"

- "F. C. Porto: Um lugar no 'G7 da Champions'"

Jornal i:

- "PSP reforça meios no Campus da Justiça"

- "José Mário Branco: 'Saí do Bloco quando começou a ficar demasiado parecido com o PS"

- "Trotinetas para que vos quero"

- "Putin parou em Lisboa ontem à noite para escala a caminho do G20"

Negócios:

- "Grupo Carlyle vai comprar Penha Longa"

- "Don Tapscott [Notes:consultor] diz que Lisboa se pode tornar central na guerra da internet"

- "Governo abre nova frente de batalha no Montepio"

- "Especial Orçamento: Geringonça aprova OE e diz adeus ao FMI"

- "Entrevista, [Notes:chairman da Vista Alegre] Nuno Marques: 'Vista Alegre quer entrar no PSI-20 já em março"

- "Entrevista a Adolfo Mesquita Nunes [Notes:vice-presidente do CDS] : 'Temos de abolir a superioridade moral como argumento político"

- "Imobiliário: Caixa disponível para financiar parte da nova Comporta"

Record:

- "Festival: Keizer consegue o 3.º maior triunfo fora da história europeia leonina"

- "Vieira contra todos: Vitória esteve quase despedido, mas presidente mudou de opinião durante a noite"

- "FC Porto: Bazoer afastado"

A Bola:

- "'Foi uma luz que me deu', Vieira quis despedir Rui Vitória mas mudou de ideias ontem de manhã"

- "Qarabag-Sporting (1-6): Esmagador"

- "FC Porto: 'Espero que Marega marque 10 golos', Jardel deseja que o maliano iguale o seu recorde na Champions"

O Jogo:

- "Recreio em Baku: Resultado histórico, bons sinais de Wendel e muita diversão"

- "FC Porto: Pedigree europeu"

- "Benfica: 'Foi uma luz que me deu', Vieira confirma que Rui Vitória ia ser despedido e explica marcha-atrás"

- "Liga: Secretário de Estado queria descida do IVA"

Com LUSA.