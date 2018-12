Paulo Almeida Sande é o cabeça de lista do Aliança às europeias

A apresentação oficial acontece no domingo, às 19:30, num hotel da capital. Paulo Almeida Sande, que vai manter as suas funções em Belém até à campanha eleitoral, aceitou ser o cabeça de lista do Aliança, mas na qualidade de independente.

À SIC, Santana Lopes explicou a opção por Paulo Sande como "uma aposta na credibilidade, num candidato que sabe muito bem do que vai tratar".

Licenciado em direito e com um mestrado em Ciência Política, Paulo Sande, comentador da SIC e colunista do Observador, foi diretor do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal entre 2004 e 2012.

Além de consultor de Marcelo Rebelo de Sousa, é professor da cadeira de Construção Europeia na Universidade Católica.