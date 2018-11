"Pop Galo" de Joana Vasconcelos "canta" em Barcelos e pode ficar de vez na cidade

A mesma fonte acrescentou que "há a possibilidade" de aquela obra ser adquirida pelo município, para que não mais deixe a cidade que a inspirou.



Segundo a página oficial de Joana Vasconcelos, "Pop Galo" é uma obra de arte pública monumental inspirada "num dos mais relevantes" símbolos da cultura popular portuguesa: o galo de Barcelos".



"Conhecedora do seu valor estético e força icónica, Joana Vasconcelos revisitou o galo de Barcelos à luz da contemporaneidade, aliando a tradição da azulejaria nacional à mais moderna tecnologia", acrescenta.



O texto refere ainda que a obra respeita "a riqueza estética" do galo de Barcelos, mas introduz-lhe "importantes" transformações, uma das quais a ampliação à escala monumental, já que o "Pop Galo" tem dez metros de altura.



Outra transformação é o revestimento com cerca de 17 mil azulejos, desenhados no ateliê de Joana Vasconcelos e produzidos e pintados à mão na centenária fábrica Viúva Lamego.



A peça tem incorporado um jogo de som e luz, através da composição do músico Jonas Runa e de cerca de 15 mil luzes LED que preenchem as superfícies coloridas da obra, "conferindo a este galo de Barcelos tecnológico diferentes leituras, transformando a obra do dia para a noite".

Construído em fibra de vidro e ferro, o "Pop Galo" foi inaugurado em novembro de 2016, em Lisboa, no âmbito da Web Summit, tendo em março do ano seguinte rumado até Pequim para celebrar o Ano do Galo de Fogo no calendário chinês.



Este ano, entre junho e novembro, esteve exposto em Bilbau, Espanha, no contexto da exposição de Vasconcelos no Museu Guggenheim, que recebeu mais de 640 mil visitantes.



Em 07 de dezembro, a Câmara Municipal de Barcelos vai aproveitar a inauguração das iluminações de Natal para "acender" também o "Pop Galo", na avenida da Liberdade.

Lusa