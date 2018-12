Banco Alimentar contra a Fome recolhe 1.059  toneladas de alimentos no 1º dia

Em declarações à Lusa, a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Jonet, considerou que "o primeiro dia superou as expetativas", acrescentando que este resultado foi idêntico ao alcançado no mesmo mês do ano passado. Isabel Jonet lembrou que a recolha de alimentos "prossegue amanhã nos supermercados, e na internet até 9 de dezembro".

O primeiro dia da campanha de dezembro ficou marcada pela visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às instalações do Banco Alimentar, em Lisboa, na companhia do homólogo de Cabo Verde, José Carlos Fonseca. Rodeados de dezenas de voluntários, os dois chefes de Estado ajudaram, já de madrugada, a desensacar alimentos.

"É uma obra nacional, que está acima de tudo, governos, oposições, partidos, sensibilidades, setores sociais, mobiliza 40 mil voluntários, na maioria esmagadora jovens", afirmou Rebelo de Sousa.A campanha do Banco Alimentar contra a Fome prossegue no domingo em cerca de de duas mil lojas em todo o país, e conta com o apoio de mais de 40 mil voluntários.

Até 09 de dezembro, é possível contribuir através do site www.alimentestaideia.pt, ou em vales ("Ajuda Vale") disponíveis nos estabelecimentos comerciais.

Lusa