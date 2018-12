Colisão frontal em Évora provoca um morto e dois feridos graves

De acordo com as informações avançadas à agência Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta foi dado pelas 7:04 e ao local acorreram os Bombeiros de Évora, GNR, um veículo de emergência médica (VMER) e um piquete das Infraestruturas de Portugal, num total de 11 viaturas e 22 operacionais.

A vítima mortal é uma mulher, cuja idade ainda não foi apurada.



Os dois feridos, uma mulher e um homem, foram transportados para o Hospital de Évora, acrescentou a fonte.



A estrada, que chegou a estar interdita ao trânsito após o acidente, foi reaberta pelas 09:00 com trânsito alternado, não havendo ainda informação sobre quando estarão concluídos os trabalhos no local para o trânsito voltar à normalidade.



Lusa