Funeral da quinta vítima retirada da pedreira de Borba realizado em Alandroal

O corpo do homem, de 85 anos, que foi autopsiado nos serviços de Medicina Legal do hospital de Évora, foi hoje entregue à família, tendo o funeral decorrido ao final da tarde.

Natural e residente em Alandroal, o homem, que seguia num automóvel arrastado para a pedreira após o colapso da estrada, era sargento reformado do Exército.

O corpo foi resgatado no sábado de manhã, no 13.º e último dia de buscas.No sábado à tarde, decorreram no crematório de Elvas, as cerimónias fúnebres da terceira e quarta vítimas do acidente, dois homens, que eram cunhados, um de 53 anos e o outro de 37, ambos naturais e residentes em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora).

Os corpos destes dois homens, que viajavam numa carrinha de caixa aberta também arrastada para dentro da pedreira, tinham sido resgatados na passada sexta-feira.

Das cinco vítimas mortais do acidente, todos homens, três residiam em Bencatel, um em Vila Viçosa e outro em Alandroal.

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) considerou no sábado encerrada a operação na pedreira em Borba, depois de ter sido "feito tudo aquilo que podia e devia ser feito", considerando que é "praticamente impossível" haver mais vítimas.

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.

O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.

