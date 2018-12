Hoje nos Jornais

As primeiras páginas da revista de imprensa desta segunda-feira, 3 de dezembro.

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã

- "Homicídio de triatleta: Sangue na arma trama amante de viúva Rosa"

- "Entrevista exclusiva a Jorge jesus: 'Bruno de Carvalho mentiu em tribunal'"

- "Boavista-FC Porto (0-1): Hernâni salva líder nos descontos"

- "Preso já foi abandonado por 14 advogados"

- "Berardo com dívida de 832 milhões à banca"

- "Orçamento: 11 milhões para apoio judiciário"

- "Mirandela: Mulher de 39 anos tem bebé no WC do hospital"

- "Ambiente: Chuva de novembro enche barragens"

- "Protestos em França: Emigrantes lusos temem mais atos de violência"

Público

- "Professores em risco de não terem progressão nas carreiras em 2019"

- "Face Oculta: Armando Vara ainda pode demorar meses até ir para a cadeia"

- "França desperta do caos sem saber como responder à desordem"

- "F.C. Porto ganha no Bessa com golo no último lance do jogo"

- "Extrema-direita estreia-se num parlamento em Espanha"

- "Formandos da GNR agredidos quando já estavam no chão"

- "Portugal tem quatro escolas de gestão no top 100 europeu"

- "Oceanos: Como o bacalhau se pode tornar um refugiado climático"

- "Livros: Os pecados de Portugal em África foram um tema na Feira de Guadalajara"

- "Ativismo: Mulheres negras em Portugal já não precisam de que alguém fale por elas"

Jornal de Notícias

- "Anúncio da vinda do papa gera mal-estar na Igreja e na presidência"

- "Vídeo de violência sobre recrutas da GNR entregue ao Ministério Público"

- "PCP quer despejar coletividade de idosos"

- "Porto: Trânsito só melhora com combate ao carro"

- "Natalidade: Braga supera Setúbal nos nascimentos"

- "Leixões: PJ investiga ameaças a estivadores"

- "Atletismo: Rosa Mota vence corrida em Macau aos 60 anos"

- "Boavista 0-1 F.C. Porto - Na Hora H: Golo da vitória marcado no minuto 95 por Hernâni"

- "Sporting: Keizer deseja manter boas exibições"

- "Euro: Ucrânia e Sérvia no caminho da seleção"

Jornal i

- "Famílias gastaram este ano 20 milhões com vacinas da meningite B e rotavírus"

- "Novo livro com revelações de Morais Pires promete reacender polémica do BES"

- "Dossiê Martim Moniz: Moradores querem jardim, Medina diz que 'há ali interesses que se movimentam"

- "George Bush (1924-2018): Milionário aos 40, chefe da CIA e 41.º Presidente dos EUA"

- "Quem é Paulo Almeida Sande, de Santana para as europeias"

- "Espancamentos Portalegre: GNR abriu inquérito a 13 de novembro, MAI só soube ontem"

Negócios

:- "Conversa capital Luís Natal Marques: 'Em 2020 a EMEL estará em todas as freguesias"

- "Vender crédito mau dá perdas a Novo Banco"- "Motor das exportações está a ameaçar gripar"

- "Investidor privado: Saiba quais os melhores depósitos para rentabilizar o subsídio de Natal"

- "Mundo digital: 'Guerra civil' atira bitcoin para um dos piores anos de sempre"

- "Impostos: Fisco resiste a devolver IRC de 1992 pago a mais por empresa"

- "Banca: Montepio pode vir a ter tantos gestores como o BCP"

- "Condições de vida: Desempregados na pobreza sobem para nível recorde"

Record

- "Boavista-FC Porto (0-1): A ferro e fogo: Dérbi escaldante decidido por Hernâni aos 90'+5"

- "Rio Ave-Sporting: Keizer: 'Temos de fazer muito melhor'"

- "Benfica: Juventus avança por Rúben Dias"

- "Portimonense-Tondela (3-2): Reviravolta cheia de magia"

- "Fernando Santos confiante mas alerta: 'Somos candidatos sem euforias nem dramatismos'"

O Jogo

- "Boavista-FC Porto (0-1): Na raça: Um golo aos 90'+5' decidiu um jogo disputado nos limites"

- "Sérgio Conceição e Luís Gonçalves foram expulsos"

- "Rio Ave-Sporting: 'Este ainda não é melhor Sporting'"

- "Benfica: Ataque a Hasic"

- "Chaves-Guimarães (0-1): Conquistadores já olham para a Europa"

- "Euro'2020: Portugal é o tubarão"

A Bola

- "Boavista-FC Porto (0-1): Estrelinha: Hernâni saltou do banco (88') e deu vitória no último minuto dos descontos"

- "Sporting: Acuña de volta ao onze"

- "Benfica: Rafa ganha asas"

- "Euro-2020: Ucrânia e Sérvia no caminho da seleção"

